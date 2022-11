Elon Musk réactive le compte de Donald Trump sur Twitter

Le compte Twitter de l'ancien président américain Donald Trump a été rétabli par le propriétaire de la société du réseau social, le milliardaire Elon Musk.



Musk a sondé les utilisateurs de Twitter vendredi et samedi en leur demandant si Trump devait être réintégré, et une courte majorité a voté pour Trump. Samedi soir, Musk a tweeté : "Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei." Cette expression en latin signifie "la voix du peuple est la voix de Dieu".

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Twitter annulé le bannissement de Donald Trump

Le patron de Tesla avait précédemment déclaré qu'il ne prendrait pas de "décisions majeures en matière de contenu ou de réintégration de comptes" avant de réunir un "conseil de modération du contenu avec des points de vue très diversifiés."



Twitter a été la première plateforme à bannir Trump après que ses partisans aient envahi dans le Capitole américain le 6 janvier 2021, affirmant que ses tweets enfreignaient ses règles contre la glorification de la violence. Cette décision a été rapidement suivie par des mesures similaires de la part de Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch et d'autres sociétés influentes sur le net.



Aujourd'hui, Twitter est le premier à rétablir le compte de l'ancien président, lui donnant à nouveau accès au puissant mégaphone qu'il a utilisé pendant des années pour attaquer ses ennemis politiques et alerter ses fans, ainsi que pour atteindre un public de près de 90 millions d'adeptes et même plus, car ses tweets étaient repris de nombreuses fois sur Twitter et dans les médias grand public.

Donald Trump n’a pas encore utilisé son compte

Le dernier tweet de Trump date du 8 janvier 2021. Trump acceptera-t-il l'invitation à revenir sur Twitter ? Lors d'une allocution prononcée samedi devant la Republican Jewish Coalition, M. Trump a jeté un froid sur l'idée d'un retour sur Twitter en déclarant : "Je ne vois aucune raison de le faire". Après son exil des grands médias sociaux, M. Trump et certains de ses alliés ont lancé un site de médias sociaux rival appelé Truth Social.



Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars après des mois de querelles juridiques pour savoir s'il irait jusqu'au bout de l'opération, a promis de "libérer" le potentiel de l'entreprise en faisant progresser la liberté d'expression. Avant son achat, Musk avait critiqué les règles de la plateforme contre le harcèlement, les discours haineux et les fausses déclarations concernant les élections et la santé publique, affirmant qu'elle devrait autoriser tous les discours légaux.



Au cours des premières semaines chaotiques de la prise de contrôle de Twitter par Musk, de nombreux employés et sous-traitants chargés de veiller à ce que les contenus toxiques et illégaux ne prennent pas le dessus sur la plateforme ont été licenciés ou ont démissionné.



Musk a également déclaré qu'il s'opposait à l'idée d'interdictions permanentes sur les médias sociaux, et lors d'une conférence en mai, il a qualifié la décision de Twitter d'interdire Trump de "moralement mauvaise" et de "stupide à l'extrême".

Je pense que c'était une erreur parce que cela a aliéné une grande partie du pays et n'a pas eu pour résultat final que Donald Trump n'ait pas de voix.



Pourtant, Musk a insisté sur le fait que le site mettra de côté ce qu'il appelle les "tweets négatifs/haineux". Il a déjà annulé l'interdiction d'autres comptes controversés, notamment l'auteur et podcasteur de droite Jordan Peterson et le site satirique conservateur The Babylon Bee.



Bien que Trump touche un public beaucoup plus restreint sur son propre réseau - 4,5 millions d'adeptes - les captures d'écran et les citations de ses posts sur Truth Social se répandent toujours sur les plateformes qui l'ont banni, ainsi que sur d'autres sites de médias sociaux alternatifs populaires comme Mastodon.



La décision de Twitter pourrait également avoir un impact au-delà de sa propre plateforme, notamment avec l'annonce de Trump de se représenter à la présidence en 2024.



Facebook envisage de lever sa propre suspension de l'ancien président à l'expiration de celle-ci, en janvier 2023, et l'entreprise a déclaré qu'elle s'entretenait avec des experts extérieurs et tenait compte des "signaux liés au préjudice réel" pour prendre cette décision. YouTube a déclaré qu'il autoriserait à nouveau Trump à publier des vidéos lorsque le risque de violence diminuerait, mais il n'a pas donné de calendrier.



On ne sait pas non plus ce qu'un retour de Trump sur Twitter signifierait pour Truth Social.



Selon un document réglementaire, Trump a conclu un accord avec Truth Social selon lequel il doit d'abord publier ses messages sur ce site et s'abstenir de publier le même contenu sur tout autre site de médias sociaux pendant six heures - à l'exception des messages politiques, des collectes de fonds politiques et des efforts de mobilisation des électeurs, qu'il peut publier partout et à tout moment.



Bref, les décisions d’Elon Musk n’ont pas fini de faire des remous !

