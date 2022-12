Twitter se débarrasse du compte qui suivait le jet privé d'Elon Musk

Il y a plusieurs années, une tendance est apparue sur les réseaux sociaux, celle de dénoncer les milliardaires qui abusent des déplacements en jet privé. Cette initiative pour l'environnement ne plait pas à certains grands patrons comme Elon Musk qui n'acceptent pas d'être traqués en permanence lors de leurs voyages.

Le compte @ElonJet est suspendu

Afin de sensibiliser les utilisateurs Twitter sur les vols en jet privé qui sont particulièrement polluants par rapport à des vols commerciaux, un étudiant américain du nom de Jack Sweeney a ouvert un compte Twitter il y a plus d'un an pour dénoncer les déplacements "trop nombreux" d'Elon Musk.

Le patron de Tesla avait rapidement décrit une certaine anxiété vis-à-vis de sa sécurité, il estimait que donner à tout le monde la possibilité de suivre ses voyages ainsi que ceux de sa famille n'était pas une bonne chose.



Musk était alors entré en négociation avec Jack Sweeney, il lui avait proposé 5 000 dollars en échange de la fermeture définitive du compte Twitter @ElonJet. L'étudiant américain avait réfléchi à cette offre et l'avait finalement refusée, il s'agissait pour lui d'une somme dérisoire vu la fortune d'Elon Musk. Souhaitant d'un gain nettement plus important, Sweeney avait réclamé 50 000 dollars, une proposition qu'a systématiquement rejetée Musk.

Face à cette rivalité entre l'étudiant et Elon Musk, les followers de @ElonJet se sont demandé si le compte allait rester accessible maintenant qu'Elon Musk est le nouveau PDG de Twitter !

Sans surprise, il aura fallu moins de 2 mois pour que @ElonJet soit suspendu et que l'ensemble des tweets soient inaccessibles.



Les restrictions ont commencé par une forte diminution de la visibilité des tweets, @ElonJet n'apparaissait quasiment plus dans les TL de ses followers ni dans les hashtag et tendance. Sweeney avait d'ailleurs annoncé il y a quelques jours qu'un employé de Twitter lui avait fourni des captures d'écran prouvant que le réseau social limitait volontairement la portée de ses tweets.

Pour le moment, aucune déclaration officielle n'a été donnée par Elon Musk, Engadget qui révèle l'information a essayé de contacter Twitter, mais le service de communication n'est plus joignable pour réaliser des commentaires aux médias.

Un compte secours sur Instagram

Sweeney n'a pas dit son dernier mot. L'étudiant américain a désormais conscience qu'il n'est plus possible de diffuser les voyages d'Elon Musk en jet privé sur Twitter, cependant, il y a d'autres réseaux sociaux...

Un compte secours a été ouvert sur Instagram, il s'appelle @elonmuskjet et a attiré déjà plus de 13 000 followers. Là au moins Elon Musk ne pourra pas censurer le compte !

