Elon Musk souhaite établir un « processus clair » avant d'enlever la suspension sur un compte Twitter

Je souhaite un conseil de modération avec des représentants aux opinions très divergentes, qui incluront certainement la communauté de défense des droits civils et les groupes confrontés à la violence motivée par la haine.

Twitter n'autorisera personne qui a été retiré de la plateforme pour avoir enfreint ses règles à y revenir jusqu'à ce que nous ayons un processus clair pour le faire, ce qui prendra au moins quelques semaines de plus

En général, quand on se fait bannir d'un réseau social, c'est qu'on a enfreint les règles en publiant un contenu indésirable ou en ayant un comportement anormal. Grand défenseur de la liberté d'expression, Elon Musk a manifesté son souhait de réactiver un grand nombre de comptes qui ont été suspendus par l'ancienne direction de Twitter. Cependant, le milliardaire ne veut pas le faire dans la précipitation, il est nécessaire avant de s'assurer que ceux qui ont fait une erreur ne recommencent pas ! Elon Musk a peut-être compris qu'une gigantesque vague de dé-bannissements pourrait fortement dégrader l'expérience des autres utilisateurs qui pourraient faire face à un afflux d'utilisateurs toxiques. Elon Musk a déclaré il y a peu sur Twitter :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.