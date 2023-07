Le mode clair va disparaître de Twitter (X), parole d'Elon Musk

Et encore une ! Musk n'en fini plus avec les déclarations déconcertantes. Désormais, il veut supprimer le mode clair de Twitter pour obliger les utilisateurs à passer au mode sombre qu'il juge bien plus efficace dans toutes les situations.

Pas le choix !

Reconnaissons au moins une chose à Elon Musk, on ne s'ennuie jamais avec lui ! Après avoir chamboulé le cœur de millions de personnes en annonçant la disparition du logo et du nom de Twitter au profit de X, voilà qu'il s'apprête également à modifier son code couleur.



En réponse à un internaute en fin de matinée, il a déclaré que cette plateforme n'utiliserait bientôt plus que le mode sombre, car il est "mieux à tout point de vue". Autrement dit, le mode bleu foncé et le mode clair sont amenés à disparaître.

RIP petit oiseau

S'il n'y avait pas de doute pour le bleu foncé, qui appartient désormais au passé dans la tête d'Elon, c'est très surprenant concernant le mode clair (blanc). Depuis quelques années, tous les sites et applications se mettent à proposer un mode sombre qui séduit de plus en plus. En revanche, pas question de se passer du classique et légendaire fond blanc qui est la couleur universelle de l'informatique.



Oui, mais Elon Musk n'est pas comme les autres et veut une nouvelle fois le démontrer. Nul doute qu'il ne tardera pas à l'appliquer sur la plateforme. Cette façon de forcer les internautes déçoit fortement et nombreux sont ceux à lui avoir passé le message sur Twitter, X pardon, on va s'y faire…

De mon côté, j'avoue être un utilisateur exclusif du mode sombre dès qu'il est présent sur une plateforme. Ce n'est pas le cas de toute la rédaction étant donné que certains utilisent le mode clair sur Twitter. Et vous, quel est votre mode de lecture sur X ?

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way. — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

