Officiel : Twitter va changer de logo demain !

Demain, lundi 24 juillet 2023, Twitter va officiellement changer de logo. Le légendaire oiseau bleu va prendre sa retraite et laisser sa place à un logo X. C'est Elon Musk qui l'a annoncé en personne sur le réseau social tôt ce matin.

Tremblement de terre sur la planète Twitter

Non ce n'est pas une blague ! Lors d'une prise de parole sur le réseau social cette nuit, Elon Musk a confirmé un changement de logo pour Twitter dès demain. Une annonce choc à laquelle personne ne s'attendait.



Le patron de Twitter a clairement affirmé qu'il était temps de passer à l'étape supérieure et de progressivement faire disparaître le bleu et les petits oiseaux que l'on connaît depuis plus d'une décennie maintenant sur cette plateforme.



Via un tweet publié ce matin à 6 H 57 et visionné par plus de 9.3 millions d'utilisateurs, Musk dévoile en vidéo le prochain logo de Twitter. Fini le petit oiseau blanc sur fond bleu, place à un logo X blanc sur fond noir. Des couleurs classiques qui rappellent le code couleur de Threads, nouveau concurrent de Twitter récemment lancé par Mark Zuckerberg.

Le nouveau logo de Twitter

Changement de logo et de nom

Le X n'est pas là par hasard, il représente la première lettre de la société X Corp qui a fusionné avec Twitter lors du rachat du milliardaire en 2022. Derrière cette lettre, un vaste projet de transformation de Twitter en une "super app". Un genre d'application où l'on peut tout faire.

Mais ce n'est pas tout. Dans un autre tweet, Elon Musk dit vouloir petit à petit abandonner la marque Twitter. Vous l'aurez compris, Twitter devrait également changer de nom dans le futur. Une prise de risque énorme quand on sait la reconnaissance du mot Twitter à travers le monde.



Trouvez-vous que c'est une bonne idée ce changement de logo, de nom et de philosophie ?

