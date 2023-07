Après un démarrage avec plus de 100 millions d’utilisateurs, « l’effet nouveauté » a vite disparu pour le nouveau réseau social Threads. En effet, les statistiques qu’on a pu voir récemment atteste d’une baisse de performance et d’une supériorité très large de Twitter. Heureusement, Mark Zuckerberg n’a pas dit son dernier mot, une importante mise à jour vient d’arriver pour Threads !

Threads évolue avec des nouveautés

Deux semaines seulement après son lancement, Threads, l'application de Meta, a reçu sa première mise à jour majeure dans la nuit. Cette mise à jour a introduit un ensemble de fonctionnalités attendues qui rapprochent l'application de l'expérience utilisateur de Twitter.



La nouvelle version propose plusieurs nouveautés qui avaient précédemment été annoncées comme étant en cours de développement. Les utilisateurs Threads vont bénéficier de :

La traduction des messages, une caractéristique précieuse pour un public mondial

Un nouvel onglet "Follows" a été ajouté au flux d'activité, permettant aux utilisateurs de suivre plus facilement les comptes qu'ils apprécient.

La possibilité de s'abonner à des utilisateurs non suivis, de voir les comptes suivants sur les pages de réponses, et de reposter en appuyant sur les étiquettes.

Ajout de la possibilité d’accéder à la liste d'abonnés Instagram directement depuis l'application Threads.

Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités, des améliorations ont été apportées pour rendre l'application plus agréable à utiliser. Le défilement et le chargement du flux d'activités sont désormais plus fluides, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur.



En termes de performances, l'application s'est améliorée grâce à des corrections de bugs et à des réductions de taille binaire. Ce dernier point signifie que Threads occupera moins d'espace de stockage sur un iPhone, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs ayant des iPhone de 64 Go.

L’app Threads reste inaccessible pour les utilisateurs de l'Union Européenne. Les raisons de cette restriction restent floues, mais cela pourrait être dû à des préoccupations concernant la conformité avec les réglementations de l'UE en matière de protection des données.

Télécharger l'app gratuite Threads, an Instagram app