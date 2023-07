La première mise à jour de Threads corrige un crash sur iOS 17

Avec plus de 100 millions d'utilisateurs en une semaine, il était temps de proposer une première mise à jour de Threads, le concurrent (pour ne pas dire le clone) de Twitter signé Meta. Le groupe de Facebook a enfin adressé un correctif pour les personnes qui, comme moi, sont sur iOS 17 et ne pouvaient pas ajouter une pièce jointe à leurs messages.

Threads s'améliore sur iOS

Une semaine après son lancement, Meta a publié la première mise à jour de Threads pour iPhone. La version 291 de Threads arrive juste à temps pour les bêta testeurs d'iOS 17.



En effet, si vous utilisez Threads sur un iPhone tournant sous iOS 17, vous savez probablement comment faire planter l'application de manière systématique. Essayer de joindre une photo ou une vidéo à un message entraîne un plantage de l'application dans 100 % des cas. La solution pour les photos, au moins, est le bon vieux copier-coller. Pour les vidéos, il faut passer par un GIF, ce qui est bien plus embêtant. Mais tout cela est de l'histoire ancienne, on peut désormais imager son propos facilement, et ce, en ajoutant jusqu'à 10 photos d'un coup.



C'est d'autant plus utile qu'Apple vient d'étendre les tests d'iOS 17 de la version bêta pour développeurs à la version bêta publique. La bêta publique est un moyen beaucoup plus facile pour quiconque de tester iOS 17 sans passer par le processus d'enregistrement des développeurs.



Au-delà de ce correctif, la mise à jour ne semble pas se préoccuper de la compatibilité avec l'iPad, du flux dans l'ordre chronologique et autres demandes que la communauté a pu faire.



Reste que le challenger de Twitter est encore très loin du compte (malgré lui avoir piqué bon nombre d'ingénieurs), nous suivrons son évolution de près, bien que l'application ne soit pas disponible en Europe à cause du RGPD. Le service de Meta est tellement gourmand en données utilisateurs qu'il n'a même pas tenté une publication chez nous. Si vous souhaitez tester Threads, il faut alors un compte App Store américain par exemple ou alors suivre notre astuce (places limitées).

