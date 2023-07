App Store : le guide des étiquettes de confidentialité (avec... l'app Threads !)

Depuis plus d'un an, Apple oblige les développeurs tiers à fournir une totale transparence aux données qui sont récoltées. L'objectif derrière cette démarche, c'est d'apporter un maximum d'informations sur les données qui seront recueillies si vous téléchargez et que vous utilisez l'application. Avec cette stratégie, il n'est plus possible de dire "le développeur a collecté mes données derrière mon dos".

Plus d'explications sur les étiquettes de confidentialité

Sur l'App Store, chaque utilisateur peut avoir un accès rapide aux données qui seront collectées par le développeur ou l'entreprise derrière une application spécifique. Cela permet de visualiser d'un coup d'œil les informations personnelles qui seront récupérées sans votre consentement, car n'oublions pas que quand une app cherche à prendre des données très précises sur vous, elle ne vous le demande pas, sinon ce serait un véritable enfer avec certaines applications qui afficheraient des pop-up en permanence pour chaque collecte d'information.



Lors de l'ajout d'une nouvelle application, le développeur doit obligatoirement indiquer sur sa fiche toutes les données qui seront collectées, les informations s'affichent sous forme de liste et de petites icônes, cependant, savez-vous vraiment ce que signifie chaque icône ?

On vous en dit plus !

Ce que vous voyez ci-dessus, ce sont les données qui sont récupérées par l'application "Threads" dès qu'elle sera disponible en France, un réseau social qui se présente comme étant le concurrent de Twitter et qui appartient à Meta, le spécialiste de la collecte de données de masse. On le constate sur Facebook, WhatsApp ou encore Instagram depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que fait le groupe de Mark Zuckerberg avec toutes ces données ? Ça reste un mystère... Même si on a notre petite idée !



Toutes les informations que vous découvrez dans l’image ont des détails bien précis :

Health & Fitness (Santé et forme physique) : l'application récupère vos données de santé et médicales. Toutes vos données provenant de :

- L'API Clinical Health Records

- L'API HealthKit

- Des MovementDisorderAPI

- De la recherche sur des sujets humains liée à la santé

- Toute autre donnée sanitaire ou médicale fournie par l'utilisateur

: l'application récupère vos données de santé et médicales. Toutes vos données provenant de : - L'API Clinical Health Records - L'API HealthKit - Des MovementDisorderAPI - De la recherche sur des sujets humains liée à la santé - Toute autre donnée sanitaire ou médicale fournie par l'utilisateur Financial Info (Informations financières) : l'application récupère :

- Le mode de paiement que vous avez l'habitude d'utiliser

- Le numéro de votre carte de paiement ou le numéro de compte bancaire

- Votre cote de crédit (l'application saura immédiatement si vous n'avez pas remboursé des crédits en temps et en heure)

- Votre salaire, votre revenu, vos actifs, les dettes que vous avez

- D'autres informations financières

: l'application récupère : - Le mode de paiement que vous avez l'habitude d'utiliser - Le numéro de votre carte de paiement ou le numéro de compte bancaire - Votre cote de crédit (l'application saura immédiatement si vous n'avez pas remboursé des crédits en temps et en heure) - Votre salaire, votre revenu, vos actifs, les dettes que vous avez - D'autres informations financières Contact Info (Coordonnées) : on entre ici dans les informations personnelles sur votre identité. L'application collecte votre :

- Nom de famille ainsi que votre prénom

- Votre adresse mail

- Votre numéro de téléphone

- Votre adresse postale

- Toute autre information qui peut être utilisée pour vous contacter en dehors de l'app

: on entre ici dans les informations personnelles sur votre identité. L'application collecte votre : - Nom de famille ainsi que votre prénom - Votre adresse mail - Votre numéro de téléphone - Votre adresse postale - Toute autre information qui peut être utilisée pour vous contacter en dehors de l'app User Content (Contenu utilisateur) : cette collecte entre vraiment dans votre intimité, car le développeur de l'app peut collecter des photos et vidéos parfois sensibles :

- Vos mails ou SMS (objet du mail, expéditeur, destinataires auxquels vous envoyez souvent des mails/SMS, contenu d'un e-mail ou du SMS)

- Vos photos et vidéos prises et enregistrées sur votre iPhone

- Les enregistrements vocaux que vous avez réalisés avec l'application Dictaphone de votre iPhone

- Les jeux auxquels vous avez l'habitude de jouer sur votre iPhone, quels sont les jeux où vous avez passé le plus de temps, le contenu généré par l'utilisateur dans le jeu...

- Les données générées par l'utilisateur lors d'une demande d'assistance client

- Tout autre contenu généré par l'utilisateur

: cette collecte entre vraiment dans votre intimité, car le développeur de l'app peut collecter des photos et vidéos parfois sensibles : - Vos mails ou SMS (objet du mail, expéditeur, destinataires auxquels vous envoyez souvent des mails/SMS, contenu d'un e-mail ou du SMS) - Vos photos et vidéos prises et enregistrées sur votre iPhone - Les enregistrements vocaux que vous avez réalisés avec l'application Dictaphone de votre iPhone - Les jeux auxquels vous avez l'habitude de jouer sur votre iPhone, quels sont les jeux où vous avez passé le plus de temps, le contenu généré par l'utilisateur dans le jeu... - Les données générées par l'utilisateur lors d'une demande d'assistance client - Tout autre contenu généré par l'utilisateur Browsing History (Historique de navigation) : si vous n'utilisez pas la navigation privée avec votre iPhone, le développeur va se faire plaisir puisqu'il va récupérer la totalité de l'historique de votre navigateur internet

si vous n'utilisez pas la navigation privée avec votre iPhone, le développeur va se faire plaisir puisqu'il va récupérer la totalité de l'historique de votre navigateur internet Usage data (données d'utilisation) : les données récupérées ici sont très intrusives :

- Récupération des applications que vous lancez chaque jour

- Des informations que vous sélectionnez via le tactile

- Les informations de défilement de l'écran

- Les données d'écoute de musique

- Les vues de vidéo

- Les lieux enregistrés dans un jeu

- Les vidéos et chansons que vous regardez et écoutez

- Les façons que vous avez d'interagir avec l'application

- Les publicités que vous avez vues

- Autres données d'utilisation

les données récupérées ici sont très intrusives : - Récupération des applications que vous lancez chaque jour - Des informations que vous sélectionnez via le tactile - Les informations de défilement de l'écran - Les données d'écoute de musique - Les vues de vidéo - Les lieux enregistrés dans un jeu - Les vidéos et chansons que vous regardez et écoutez - Les façons que vous avez d'interagir avec l'application - Les publicités que vous avez vues - Autres données d'utilisation Diagnostics : ce sont probablement les récupérations de données les plus inoffensives, car elles servent à récolter des crashs, incidents techniques... Pour améliorer l'app. Ici le développeur récupère :

- Les journaux d'incidents

- Les heures de lancement, le taux de suspension et la consommation d'énergie qu'a l'app sur votre iPhone

- Autres données de diagnostics

ce sont probablement les récupérations de données les plus inoffensives, car elles servent à récolter des crashs, incidents techniques... Pour améliorer l'app. Ici le développeur récupère : - Les journaux d'incidents - Les heures de lancement, le taux de suspension et la consommation d'énergie qu'a l'app sur votre iPhone - Autres données de diagnostics Achats : avec ces données, l'application est capable de connaître ce qui a le plus de chance de vous faire craquer, voici ce qu'elle récupère :

- Vos achats réalisés sur votre iPhone il y a quelques jours, semaines ou mois

- Les tendances d'achat d'un compte ou d'un individu

avec ces données, l'application est capable de connaître ce qui a le plus de chance de vous faire craquer, voici ce qu'elle récupère : - Vos achats réalisés sur votre iPhone il y a quelques jours, semaines ou mois - Les tendances d'achat d'un compte ou d'un individu Location (Localisation) : avec ces données, le développeur derrière l'application est capable de réaliser une véritable traque sur votre iPhone. Voici ce qui est récupéré :

- Informations qui décrivent l'emplacement d'un utilisateur ou d'un appareil avec la même résolution ou une résolution supérieure à celle d'une latitude et d'une longitude avec trois décimales ou plus (Emplacement précis)

: avec ces données, le développeur derrière l'application est capable de réaliser une véritable traque sur votre iPhone. Voici ce qui est récupéré : - Informations qui décrivent l'emplacement d'un utilisateur ou d'un appareil avec la même résolution ou une résolution supérieure à celle d'une latitude et d'une longitude avec trois décimales ou plus (Emplacement précis) Contacts : l'application est capable de récupérer :

- La liste de contacts dans votre iPhone, le carnet d'adresses ainsi que le graphique social de l'utilisateur

: l'application est capable de récupérer : - La liste de contacts dans votre iPhone, le carnet d'adresses ainsi que le graphique social de l'utilisateur Search History (Rechercher dans l'historique) : Apple ne donne pas de détails

Apple ne donne pas de détails Identifiers (Identifiants) : encore des informations pour vous identifier et vous reconnaître parmi une liste de millions d'utilisateurs, le développeur récupère :

- Le nom d'écran

- Le nom d'utilisateur

- L'ID du compte

- L'ID utilisateur attribué

- Le numéro de client (ou tout autre identifiant)

- Identifiant publicitaire de l'appareil

: encore des informations pour vous identifier et vous reconnaître parmi une liste de millions d'utilisateurs, le développeur récupère : - Le nom d'écran - Le nom d'utilisateur - L'ID du compte - L'ID utilisateur attribué - Le numéro de client (ou tout autre identifiant) - Identifiant publicitaire de l'appareil Informations sensibles : ce sont probablement les données qui font le plus débat et pourtant beaucoup d'applications les récupèrent. Voici ce que prend une application qui mentionne les informations sensibles dans son étiquette de confidentialité :

- Données raciales ou ethniques

- Votre orientation sexuelle

- Les informations sur une grossesse

- Les informations sur un accouchement

- Les informations si vous avez un handicap

- Vos croyances religieuses

- Vos croyances philosophiques

- Si vous faites partie ou non d'un syndicat

- Votre opinion politique

- Vos informations génétiques

- Vos données biométriques (on peut exclure Face ID et Touch ID, ce seraient plus des données liées à votre voix ainsi que les traits de votre visage hors analyse Face ID)

Puis les autres datas qui ne sont pas toutes dévoilées, car l'étiquette de confidentialité de l'application Threads ne semble pas assez grande pour y mettre toutes les informations. Comme vous pouvez le constater, la quantité d’informations collectées sur vous, vos habitudes, vos proches... Sont hallucinantes. C'est ce que récupère Meta avec son nouveau réseau social "Threads".



Grâce à la visibilité de l'App Store, nous savons à quoi nous attendre avant le téléchargement de l'application, mais s'il n'y avait pas cela... Le groupe de Mark Zuckerberg récupèrerait toutes ces données sans même nous avertir, ce qui a d'ailleurs toujours été fait avant ce changement de politique sur l'App Store.



Source