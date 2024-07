Apple retire Threads et WhatsApp de l'App Store en Chine (+ Signal et Telegram)

Une fois de plus, Apple a plié devant le gouvernement chinois. L'entreprise américaine a retiré deux applications de l'App Store appartenant à Meta : Threads et WhatsApp. Les deux services ont été tout simplement retiré de la distribution, empêchant toute nouvelle installation par les utilisateurs.

Pourquoi Apple a supprimé les deux applications en Chine

Selon le Wall Street Journal, le principal régulateur de l'internet en Chine a demandé à Apple de retirer les applications Threads et WhatsApp de l'App Store pour les utilisateurs d'iPhone en raison d'une menace potentielle pour la sécurité nationale. Apple a d'ailleurs commenté l'affaire :

Nous sommes tenus de respecter les lois en vigueur dans les pays où nous opérons, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles. L'administration chinoise du cyberespace a ordonné le retrait de ces applications de la vitrine chinoise pour des raisons de sécurité nationale. Ces applications restent disponibles au téléchargement sur toutes les autres vitrines où elles apparaissent.

En réalité, Apple n'a pas eu d'autre option car, en cas de refus, la firme de Cupertino pourrait voir tout l'App Store banni de Chine. Le choix était vite fait.

Pour informations, la Chine interdit l'accès à Meta depuis des années, Facebook en tête. Le concurrent de Twitter/X, Threads, était disponible en Chine depuis juillet dernier, date à laquelle elle a fait son entrée dans le top 5 des applications. Étrangement, le pays de Xi Jinping a mis du temps à réagir et à bannir le service, tout comme WhatsApp. Les chinois doivent passer par Weibo, WeChat et autre TiKTok.



: La Chine a également demandé le retrait de Signal et Telegram.

L'essor des VPN

Mais les plus téméraires peuvent toujours accéder à Facebook, WhatsApp, Instagram et autre Threads en passant par un VPN comme CyberGhost, NordVPN, etc. Sauf que la Chine demande régulièrement à Apple (et Google) de retirer les VPN.

La réponse pour TikTok

Si vous nous suivez, vous savez que la Chine ne fait finalement que montrer les dents face aux américains (et européens) qui stigmatisent de plus en plus TikTok. Les deux veulent réguler le réseau social de ByteDance, voire le démanteler. L'application de vidéos fait des ravages auprès des jeunes, contribuant à la baisse du niveau scolaire dans de nombreuses régions du monde. La France, comme d'autres, blâme ces plateformes pour la montée de l'hyper-violence dans la société, mais ne font finalement pas grand chose. En Chine, TikTok a été bridé à 40 minutes par jour maximum pour les adolescents...

