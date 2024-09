Apple retire les applications Beddit de l'App Store

En mai 2017, Apple rachetait Beddit, une société spécialisée dans le sommeil et les différents cycles. Elle vendait notamment un capteur de sommeil et son application officielle sur l'App Store.



Depuis l'acquisition, Apple n'a pas vraiment maintenu le service, se concentrant plutôt sur le même service sur Apple Watch. Il y a quelques jours, Apple a carrément retiré de l'App Store les applications iPhone associées aux modèles 3.0 et 3.5 de Beddit.

Beddit est mort, vive Apple

Apple avait acquis Beddit en 2017, et depuis, l’entreprise a peu à peu réduit le support matériel et logiciel de cet accessoire. Dès 2018, Apple avait supprimé la synchronisation cloud de l'application Beddit originale, puis lancé en 2019 une version de l’accessoire dotée de moins de fonctionnalités. Finalement, la vente de l’appareil a été complètement arrêtée en 2022.

Le système Beddit se distinguait par une fine bande de capteurs flexibles à placer sur le matelas pour suivre les données de sommeil. Il est probable qu'Apple ait fait l'acquisition de Beddit pour améliorer son propre suivi du sommeil, notamment pour l’Apple Watch, qui a introduit cette fonctionnalité avec watchOS 7 en septembre 2020.

Les applications Beddit continuent de fonctionner pour les utilisateurs qui possèdent encore l’accessoire, mais cette décision marque une étape supplémentaire dans l’arrêt du support de ce produit par Apple.

Rappelons en outre qu'en plus du sommeil, Beddit était reconnue pour mesurer la fréquence cardiaque, la respiration et les ronflements. On peut imaginer que les derniers cités feront bientôt leur apparition sur Apple Watch. Un atout santé de plus pour Apple.