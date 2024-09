Les AirPods Pro 3 détecteraient les signes de pathologie cardiaque

Il y a moins de deux semaines, nous rapportions que le code diOS 18 laissait entrevoir l'arrivée de de futurs AirPods pour mesurer le rythme cardiaque, à la fois dans très attendus AirPods Pro 3 et dans la prochaine génération de Powerbeats Pro.



Après les rumeurs et les indices, voici un nouveau brevet qui corrobore cette thèse, et qui va même plus loin. L'entreprise aurait prévu un capteur de santé non seulement pour mesurer le rythme cardiaque, mais aussi pour détecter les maladies cardiaques.

Le rythme cardiaque

Le code trouvé dans la version bêta d'iOS 18 faisait référence à de nouveaux écouteurs sans fil dotées d'un capteur de fréquence cardiaque, le tout relié à Santé d'Apple. Une chaîne de caractères sans équivoque a été trouvée dans un composant système qui gère la configuration des écouteurs de la marque, tels que les AirPods et les Beats. Il n'y aura donc pas que les AirPods Pro 3 qui en profiteront, probablement aussi la prochaine génération de Powerbeats Pro.

La détection de maladie cardiaque

Aujourd'hui, une demande de brevet signée Apple a été repérée sur le site USPTO. Ce brevet décrit comment des microphones placés dans le canal auditif pourraient être utilisés pour identifier des signes de « pathologie cardiaque », c'est-à-dire de maladie cardiaque.



En capturant l'activité cardiaque et en appliquant un algorithme prédictif, le système peut détecter des problèmes tels que la bradycardie, la tachycardie ou l'obstruction des artères, et potentiellement alerter les utilisateurs au moyen de notifications visuelles ou sonores. La technologie utilise également l'apprentissage automatique pour analyser les signaux cardiaques, les comparer à des signatures pathologiques connues et évaluer la gravité de la condition, en intégrant des données provenant de plusieurs appareils et sources afin d'améliorer la précision.

Un dispositif comprenant un microphone peut être porté dans ou sur l'oreille d'un utilisateur. Un signal microphonique généré par le microphone peut être traité pour déterminer l'activité cardiaque d'un utilisateur. Une indication de pathologie cardiaque peut être détectée en appliquant un algorithme prédictif à au moins l'activité cardiaque.



Les pathologies cardiaques comprennent une série de conditions liées au cœur d'une personne, telles que, par exemple, les maladies des vaisseaux sanguins (par exemple, les maladies coronariennes), les problèmes de rythme cardiaque (par exemple, les arythmies), les malformations cardiaques (par exemple, les malformations cardiaques congénitales), les maladies des valves cardiaques, les maladies du muscle cardiaque, les infections cardiaques, ou d'autres pathologies cardiaques [...].



Le traitement du signal du microphone peut comprendre l'application d'un filtre (par exemple, un filtre passe-bas) au signal du microphone. Les signaux du microphone peuvent être traités pour détecter un signal infrasonore dans le signal du microphone. En outre, ou alternativement, le traitement du signal du microphone pour déterminer l'activité cardiaque peut inclure la détection d'un signal ultrasonique dans le signal du microphone. Le signal du microphone peut être traité pour détecter un signal indiquant un battement de cœur ou un autre mouvement, tel que le flux sanguin, qui donne des informations sur le cœur.

Assez "facilement", la bradycardie (rythme cardiaque anormalement bas) et la tachycardie (rythme cardiaque anormalement élevé) peuvent être détectées. Mais une détection plus sophistiquée est également possible comme l'explique la demande de brevet.

Par exemple, la première activité cardiaque et la seconde activité cardiaque peuvent être comparées. La comparaison de la première activité cardiaque et de la seconde activité cardiaque peut inclure la détection d'une différence de force entre la première activité cardiaque et la seconde activité cardiaque. En outre, ou alternativement, la comparaison de la première activité cardiaque et de la seconde activité cardiaque peut inclure la détection d'une différence de temps de transit entre la première activité cardiaque et la seconde activité cardiaque.



La détection de l'obstruction de l'artère carotide peut comprendre l'utilisation d'un réseau neuronal artificiel pour détecter l'obstruction de l'artère carotide sur la base de la première activité cardiaque et de la seconde activité cardiaque.

Les AirPods Pro 3 devraient être lancés l'année prochaine, probablement en même temps que les iPhone 17. Est-ce quelque chose qui pourrait vous faire à nouveau passer à la caisse, même si vous avez déjà les excellents AirPods Pro 2 ?