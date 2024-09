Une première image de la Dynamic Island de l'iPhone 17 Pro

L'iPhone 16 vient de sortir, sous toutes ses formes (Plus, Pro, Pro Max), il est donc temps de se projeter sur la suite, à savoir l'iPhone 17. Alors que les nouveautés ont été chiches cette année, Apple prépare une évolution plus profonde en 2025. Outre un modèle Air très fin et le 120 Hz sur tous les modèles, le constructeur devrait également réduire la Dynamic Island.

Sur une image partagée par Majin Bu, on peut observer l'évolution visuelle de la Dynamic Island introduite par Apple à partir de l'iPhone 14 Pro en 2022, ainsi que ses versions plus récentes sur l'iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro, et iPhone 17 Pro (attendu en 2025). Une histoire qui a finalement commencé en 2017, alors l'iPhone X et son encoche.

Encoche de l’iPhone X (2017)

Pour replacer cette évolution dans le contexte, l’iPhone X, sorti en 2017, a été le premier iPhone à introduire l’encoche en haut de l’écran. Cette encoche abritait la caméra frontale et les capteurs Face ID nécessaires pour la reconnaissance faciale, mais elle était beaucoup plus large et intrusif que la Dynamic Island. L’encoche a marqué une rupture dans le design des iPhones, mais a été critiquée pour son encombrement.

iPhone 14 Pro (2022)

L’iPhone 14 Pro est le premier à introduire la Dynamic Island, qui remplace l'encoche traditionnelle présente depuis l'iPhone X (2017). Cette nouvelle forme en forme de "pilule" est plus petite et interactive : elle s’adapte selon les notifications ou les applications en cours, comme les appels, la musique, ou la gestion des tâches en arrière-plan. Cependant, elle reste assez similaire en termes de taille et de forme aux encoches que l’on connaissait, occupant encore une partie visible de l’écran.

iPhone 15 Pro (2023)

Sur l'iPhone 15 Pro, la Dynamic Island reste visuellement très proche de celle de l'iPhone 14 Pro. Cependant, les bords de l'écran semblent légèrement affinés, ce qui offre une meilleure intégration visuelle. Bien que les améliorations technologiques aient été faites en arrière-plan (optimisation des animations, meilleure réactivité), l'apparence de la pilule reste similaire à la première itération.

iPhone 16 Pro (2024)

Avec l'iPhone 16 Pro, la Dynamic Island semble encore plus discrète. Le contour de la pilule paraît plus mince, avec une intégration mieux optimisée dans l'écran. Mais ce sont les bords affinés autour de l'écran qui donnent cette impression. Apple a repris le même composant.

iPhone 17 Pro (2025)

L'iPhone 17 Pro, bien que toujours en développement, devrait poursuivre cette tendance de réduction et d'intégration plus profonde de la Dynamic Island. La pilule semble presque fusionner avec l’écran, indiquant une possible évolution vers une future génération d'iPhones où la pilule pourrait être encore plus discrète, voire disparaître totalement au profit d’un capteur directement sous l'écran. Les rumeurs parlaient d'un Face ID sous l'écran dès 2025, mais le calendrier aurait glissé d'au moins un an, voire deux.

Apple a donc progressivement évolué de l'encoche massive de l'iPhone X vers une Dynamic Island plus petite et plus fonctionnelle, cherchant à réduire au maximum l'espace nécessaire pour les capteurs tout en améliorant l'expérience utilisateur. Qui attend un changement à ce niveau pour changer d'iPhone ?