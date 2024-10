L'iPhone 17 Pro aurait une petite Dynamic Island et un zoom de 48 mp

Bien que nous sommes encore à un an de sa présentation, la gamme iPhone 17 fait déjà beaucoup parler d'elle. Après l'iPhone 17 Air, qui remplacerait le modèle Plus, l'analyste Jeff Pu a également partagé une partie de la fiche technique de l'iPhone 17 Pro.

Un évolution plus marquée

Dans une note récente envoyée aux investisseurs, Jeff Pu a réitéré que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max incluront probablement une caméra arrière téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra frontale de 24 mégapixels - une amélioration significative par rapport aux versions de 12 mégapixels trouvées dans les iPhone 16 Pro et Pro Max actuels.

L'analyste s'attend également à ce que les modèles iPhone 17 Pro soient équipés de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour les modèles actuels, ce qui devrait améliorer les performances d'Apple Intelligence et les capacités multitâches. Il a également indiqué que les deux "Pro" devraient être équipés d'une puce A19 Pro, fabriquée selon le processus 3nm de TSMC, comme la puce A18 Pro.



Autre changement notable, l'iPhone 17 Pro Max pourrait être doté d'une « Dynamic Island beaucoup plus étroite ». Cela serait possible grâce à un « métalens » plus petit pour le système Face ID, marquant la première réduction de taille de l'îlot dynamique depuis ses débuts sur les modèles iPhone 14 Pro en 2022.



En plus de ces améliorations clés, Pu a mentionné que les tailles d'écran de 6,3 pouces et 6,9 pouces resteront inchangées pour l'iPhone 17 Pro et Pro Max, respectivement. Ce qui ne manquera pas de décevoir les petites mains.



Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 en septembre 2025, avec donc l'iPhone 17 standard, le nouvel « iPhone 17 Air » ultra fin, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. De quoi offrir une évolution plus marquée à ses clients, après la déception de cette année.