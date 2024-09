Les premiers tests des iPhone 16 et 16 Pro : l'écart se réduit !

Après les AirPods 4 et l'Apple Watch 10, voici les premiers tests et avis sur l'iPhone 16, ainsi que ceux des variantes Pro. Comme attendu, les journalistes et influenceurs américains qui ont été conviés à tester les téléphones en avant-première expliquent que l'écart entre les deux gamme n'a jamais été aussi faible. Alors, faut-il acheter un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro ?

Comme nous l'avions expliqué lors du keynote, puis avec les premiers chiffres des précommandes, l'iPhone 16 standard a de quoi faire trembler le modèle haut de gamme, l'iPhone 16 Pro. En effet, le modèle de base a plus progressé que son aîné, tout en conservant un prix plus raisonnable. Si vous n'avez pas besoin d'un écran 120 Hz et d'un téléobjectif, il est inutile de débourser plus de 250 € de plus. Même constat entre l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro Max.

Voici l'avis des médias américains, à deux jours du lancement mondial.

Les avis sur l'iPhone 16

Allison Johnson de The Verge est en phase avec la montée en gamme de l'iPhone 16 qui reçoit un mode macro, un bouton Action, un bouton Caméra, des capacités spatiales ou encore une puce A18. Toutefois, elle est déçue par le bouton de contrôle de la caméra.

Ces dernières années, l'iPhone standard semblait un peu négligé. Les modèles Pro recevaient de nouveaux chipsets, des fonctionnalités d'appareil photo et un bouton Action personnalisable, tandis que les modèles standards devaient se contenter des restes. Mais cette année, les choses sont différentes : l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus ont rattrapé leur retard, et l'écart entre ces téléphones et les modèles Pro n'est plus aussi large qu'il l'était autrefois.

J'ai également des sentiments mitigés concernant le bouton de contrôle de la caméra. […] J'adore les boutons, mais en pratique, je trouve celui-ci difficile à utiliser et je l'ai largement ignoré. […] Le mécanisme me semble trop rigide, et peu importe à quel point j'essaie de stabiliser le téléphone, je finis toujours par trembler en prenant une photo. Si je maintiens une pression trop légère trop longtemps, je modifie involontairement la compensation d'exposition ou un autre réglage. Je dois me déconcentrer du moment pour réfléchir à appuyer sur ce fichu bouton, et à ce stade, à quoi bon ?



Jacob Kroll de TechRadar convient de l'amélioration significative de l'iPhone 16, mais est aussi conquis par le fameux bouton Caméra. Pour lui, c'est un argument de vente.

La frontière entre les iPhones standards et les modèles Pro devient de plus en plus floue, car l'iPhone 16 de base est désormais un choix puissant qui allie accessibilité et nouveautés. La gamme de couleurs disponibles, incluant des options remarquablement vibrantes, laisse une excellente première impression, et la rapidité de la puce A18 d'Apple, combinée à deux excellents appareils photo et à un tout nouveau bouton de contrôle de la caméra, font de l'iPhone 16 un excellent choix pour ceux qui n'ont pas besoin du modèle Pro.

Les appareils photo sont similaires à ceux de l'iPhone 15, mais la véritable raison de la mise à niveau est le nouveau bouton de contrôle de la caméra, surtout si vous êtes dans la création de contenu. C'est une amélioration majeure, qui vous permet de capturer facilement des photos ou de filmer des vidéos tout en ajustant intuitivement les réglages en cours de route – mais soyez prêt à vous entraîner à différencier une pression légère d'une pression plus forte sur ce bouton… ou plutôt cette commande technologique.

Lisa Eadicicco de CNET est également fascinée par le nouveau bouton, ainsi que des nouveaux styles photographiques post-production.

Le bouton de contrôle de la caméra et le bouton Action sont les changements les plus significatifs de l'iPhone standard cette année. […] Le véritable avantage du bouton de contrôle de la caméra ne réside pas dans la possibilité de lancer l'appareil photo, mais dans la manière dont vous pouvez facilement naviguer entre différentes options et modes. Il est plus facile d'ajuster les réglages tout en gardant une vue cohérente, puisque votre doigt ne cache pas l'écran et que vous n'avez pas besoin de déplacer l'autre main pour changer de mode de prise de vue.

Vous pouvez parcourir différents Styles photographiques en prévisualisant une photo avant d'appuyer sur le déclencheur (ce qui est très simple avec le bouton de contrôle de la caméra), ou appliquer un effet après coup.

Cela rend l'ancienne version des Styles photographiques limitée et basique en comparaison. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas d'expérience en photographie ou en montage vidéo, cela m'a permis de créer des images saisissantes et dramatiques avec peu plus que la simple pression d'un bouton. J'ai particulièrement apprécié les looks plus dramatiques, comme l'option vibrante et le choix en noir et blanc très contrasté.

Kimberley Gedeon, de Mashable, a également poursuivi la tendance en affirmant que vous n'aurez pas ce sentiment de manque (de quelque chose) si vous n'optez pas pour la version Pro. Elle salue au passage l'autonomie des iPhone 16, ainsi que le poids. Comparé à un Pro (Max), c'est un appareil très léger.

En tant qu'adepte du Pro Max, l'iPhone d'entrée de gamme n'attire généralement pas mon attention. Après tout, « Qui voudrait d'un petit téléphone minable ? me suis-je dit un jour. Et le « Plus » a toujours été l'enfant maladroit du milieu, souvent ignoré au profit du modèle de base ou de la variante haut de gamme.

Cependant, mon expérience avec ces téléphones m'a fait changer d'avis. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'une capture photo et vidéo de niveau professionnel, je dirais même que l'iPhone 16 Plus est un meilleur achat que l'iPhone 16 Pro (mais pas l'iPhone 16 Pro Max) [...]

Il y a un nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo, un écran plus robuste, un zoom amélioré jusqu'à 2X, l'héritage du bouton Action et trois nouvelles couleurs étonnantes (Outremer, Rose et Sarcelle). Oh, et aussi l'intelligence Apple. Même si vous ne vous intéressez pas à l'IA, vous finirez par éprouver un sentiment de FOMO (fear of missing out) lorsque tout le monde s'enverra des « Genmoji ».

Robert Leedham de GQ affirme également que l'iPhone 16 est plus proche que jamais de l'iPhone 16 Pro, tant en photos qu'en performances. Il loue particulièrement le nouveau ultra grand-angle.

L'iPhone 15 de l'année dernière représentait une véritable avancée après quelques années de stagnation, mais le 16 va encore plus loin avec un ensemble de fonctionnalités Pro qui lui manquaient jusque-là. De ses capacités de photographie macro au bouton Action pratique, en passant par des composants internes nettement plus puissants, il y a ici beaucoup de petites améliorations qui, ensemble, créent quelque chose de significatif.

Ce modèle bénéficie également d'un appareil photo ultra grand-angle avec des pixels plus grands et une ouverture plus rapide. Cela permet non seulement de meilleures photos en basse lumière, mais aussi d'activer la photographie macro, autrefois exclusive aux modèles Pro, sur tous les iPhones. Si, comme moi, vous aimez vous rapprocher dangereusement de votre sujet avec un appareil photo, vous vous amuserez beaucoup avec cette mise à jour. La plupart du temps, cela donne des photos uniques avec des éclats de couleur ou de texture inattendus, surtout lorsqu'elles sont associées aux nouveaux Styles photographiques d'Apple, mieux adaptés aux tons de peau et à la créativité.

Les avis sur l'iPhone 16 Pro

On ne va pas revenir sur les caractéristiques clés de l'iPhone 16 Pro, comme sa finition titane déjà aperçue l'an dernier ou son bouton Action.



Pour Engadget, Cherlynn Low souligne à son tour que le nouveau bouton de contrôle de la caméra présente « quelques problèmes », notamment une position peu ergonomique :

Le bouton est situé un peu plus loin de la base du téléphone que je ne le souhaiterais, donc je dois étendre un peu plus les doigts pour l'atteindre, que ce soit en mode paysage ou portrait. Ce n'est généralement pas un problème quand j'ai les deux mains libres et que je peux stabiliser l'iPhone avec l'autre main et ajuster ma prise. Mais si vous essayez de prendre une photo rapide d'une seule main, l'emplacement du bouton peut sembler contre-intuitif.

Même pour ceux ayant de solides 'griffes', faire glisser, appuyer à moitié ou doublement à moitié sur le capteur est compliqué. Je n'ai vraiment réussi qu'en tenant le bas du téléphone avec mon pouce et en stabilisant l'autre côté avec mes doigts. Peut-être que je dois juste réapprendre une nouvelle prise pour ce bouton. La position inconfortable est un détail mineur comparé à ce que j'ai trouvé de plus agaçant : le capteur tactile du bouton. Non seulement il est difficile de faire défiler les différents réglages d'une seule main, mais il réagit également aux touches accidentelles. Parfois, le téléphone glissait dans ma paume et modifiait l'exposition ou le niveau de zoom, ruinant complètement la photo. Vous pouvez toutefois modifier la sensibilité du capteur dans les paramètres d'accessibilité, voire le désactiver complètement si cela vous dérange vraiment. Franchement, si vous comptez faire des ajustements avec le bouton de contrôle, mieux vaut avoir du temps, de la patience et les deux mains libres.

Dans ces conditions, j'ai beaucoup aimé modifier les réglages et les voir s'ajuster en temps réel dans le viseur. J'ai aussi apprécié zoomer et dézoomer sur les sujets, recomposer une prise et ajuster l'exposition avant de prendre la photo. (Cela présente quelques petits inconvénients, mais nous en reparlerons plus tard pour la qualité des photos.) J'ai particulièrement aimé cette fonction lors de l'enregistrement de vidéos, car cela permet de zoomer ou dézoomer en douceur, bien mieux qu'avec le curseur à l'écran. Dans d'autres situations, quand je voulais simplement prendre une photo rapidement sans m'inquiéter des réglages d'exposition ou de zoom, les tracas liés au capteur s'atténuaient. En échange, pouvoir prendre des photos rapidement était un vrai plaisir. J'ai pris plus de photos que jamais grâce à ce bouton de contrôle de la caméra, ce qui, pour ceux qui me connaissent, relève du Guinness Book des records.

Pour Julian Chokkattu de Wired, l'autonomie de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max est incroyable. En revanche, la taille de l'iPhone 16 Pro Max peut être problématique, du haut de ses 6,9 pouces !

Les modèles Pro sont plus grands qu'auparavant. Au départ, je pensais que ces augmentations de taille d'écran étaient mineures et dues aux bords plus fins autour de l'écran, mais c'est plus que cela. Ils sont légèrement plus hauts que les précédents iPhones. Ce n'est pas vraiment un problème avec l'iPhone 16 Pro, mais l'iPhone 16 Pro Max était déjà grand. Maintenant, il est encore plus difficile d'atteindre le haut du téléphone avec un pouce tendu. Je ne pense pas qu'une augmentation de la taille physique était nécessaire.



Je pourrais vous recommander de rester sur l'iPhone 16 Pro plus petit, mais vous devrez alors choisir entre une expérience plus confortable et une autonomie plus longue. Le Pro Max surpasse largement l'iPhone 16 Pro en termes d'autonomie, atteignant souvent plus de six heures d'écran allumé avec plus de 30 % de batterie restante en fin de journée. Vous pouvez probablement l'utiliser jusqu'au matin du deuxième jour. Avec l'iPhone 16 Pro, j'ai dépassé les sept heures d'écran allumé, mais la batterie était à 15 % après 12 heures (de 8h30 à 20h30). Il est plus probable que vous ayez besoin d'une recharge avant de vous coucher si vous êtes un utilisateur intensif.

Kimberly Gedeon de Mashable compare l'autonomie de l'iPhone 16 Pro Max à une pub d'une célèbre marque de piles :

Commençons par l'iPhone 16 Pro. Lors de notre test de défilement sur TikTok avec la luminosité de l'écran réglée à 50 %, l'iPhone 16 Pro a tenu 18 heures et 17 minutes sur une seule charge. C'est phénoménal, surtout si l'on considère que l'iPhone 15 Pro Max de l'an dernier a tenu 14 heures et 53 minutes lors du même test. Cependant, gardez à l'esprit que l'iPhone 16 Plus, qui coûte 100 $ de moins que l'iPhone 16 Pro, a duré 36 minutes de plus que ce dernier.

Cependant, comme Apple l'a vanté, l'iPhone 16 Pro Max est un véritable lapin Energizer. Il ne cesse de fonctionner, encore et encore.

Lors du même test sur TikTok, l'iPhone 16 Pro Max a tenu 25 heures et 17 minutes.

Patrick Holland, de CNET, ne tarit pas d'éloges sur la capacité de l'iPhone 16 Pro à enregistrer des vidéos 4K à 120 images par seconde :

Non seulement le 16 Pro et le 16 Pro Max peuvent enregistrer des vidéos au ralenti en 4K à 120 images par seconde, mais ils le font sans trop d'efforts. Contrairement au Xperia 5 II, qui nécessitait l'utilisation d'une application d'appareil photo professionnelle pour enregistrer et conserver les séquences, Apple intègre cette capacité directement dans l'application d'appareil photo native de l'iPhone.

Et les résultats sont remarquables, ce qui explique l'importance de cette fonctionnalité. Les précédentes vidéos au ralenti filmées sur l'iPhone pouvaient être intéressantes en cas de forte luminosité. Mais elles plafonnaient à une résolution HD inférieure et la qualité de l'image était nettement inférieure à celle d'un enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde.

Le nouveau ralenti de l'iPhone 16 Pro offre de superbes détails, une bonne plage dynamique et des couleurs fidèles, ce qui le place au même niveau que la qualité des vidéos ordinaires de l'iPhone.

Enfin, sur les jeux, la différence avec les précédents modèles ne sautent pas aux yeux de Wired :

Je ne me suis pas vraiment plaint des performances d'un téléphone haut de gamme depuis des années, mais une grande partie de cette puissance entre en jeu dans les tâches d'intelligence artificielle ainsi que dans les jeux gourmands en ressources graphiques. Ma principale tentative pour tester les téléphones a été de jouer à Resident Evil Village et Assassin's Creed Mirage avec la manette Backbone One. J'ai maximisé les graphismes sur les deux jeux, et le premier était superbe (Mirage aurait besoin d'être peaufiné, Ubisoft), mais j'ai remarqué quelques bégaiements, et les deux jeux ont fini par se planter au bout d'un certain temps. Les téléphones ont chauffé, mais rien d'extraordinaire.



Cela peut être dû au fait que je suis sur une version bêta pour développeurs, mais je n'ai pas eu le temps d'effacer le téléphone pour passer à une version stable et refaire le test. Pour ce que ça vaut, les iPhones qui plantent en jouant à ces jeux AAA ne semblent pas sortir de l'ordinaire. Plus je jouais, plus je réaffirmais que je préférais acheter ces jeux sur une console ou un PC pour profiter de l'expérience sur un écran de télévision ou d'ordinateur beaucoup plus grand.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, les nouveautés sont minimes sur la gamme Pro. Hormis la nouvelle taille d'écran (120 Hz) et la batterie, ils ne se distinguent pas vraiment des autres modèles. Il faudra voir avec des tests de jeux AAA plus poussés, mais là encore, le "simple" iPhone 16 devrait s'en sortir. Les quatre téléphones possèdent 8 Go de RAM et une base commune pour la puce A18, les Pro ayant 6 coeurs de GPU contre 5 pour les autres.



Si vous n'avez pas un besoin cruel du 120 Hz, alors prenez un iPhone 16.



Acheter l'iPhone 16 chez :

Acheter l'iPhone 16 Pro chez :

Les vidéos tests

Pour finir, voici quelques tests vidéo des nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.