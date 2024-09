Deux différences seulement entre l'iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max

Cette année, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max partagent les mêmes caractéristiques techniques, de l'appareil photo aux boutons, en passant par la technologie d'écran et la connectivité. Seuls deux éléments les distinguent, par la force des choses. Il s'agit de la taille de l'écran et de celle de la batterie.

Comme des jumeaux

Contrairement à l'an dernier où l'iPhone 15 Pro Max avait un avantage avec son téléobjectif 5x, cette année, Apple a uniformisé les deux modèles en leur offrant le même système Tetraprism pour le zoom 5x. Les rumeurs suggérant un capteur exclusif ou une fonctionnalité de super zoom pour l'iPhone 16 Pro Max ne se sont pas concrétisées, les deux modèles étant équipés du même appareil photo principal de 48 mégapixels, d'un téléobjectif de 12 mégapixels et d'un nouvel ultra grand-angle de 48 mégapixels, amélioré pour la capture de photo macro (apparu sur l'iPhone 13 Pro).

Les seules différences entre les deux modèles résident dans la taille de l'écran, la capacité de stockage de départ et l'autonomie.

L'écran

L'iPhone 16 Pro dispose d'un écran de 6,3 pouces et commence avec 128 Go de stockage, tandis que l'iPhone 16 Pro Max propose un écran de 6,9 pouces et débute avec 256 Go de stockage. C'est 0,2 pouces de plus que leurs prédécesseurs respectifs, en augmentant très légèrement le gabarit et en rognant encore un peu plus sur le cadre noir autour de la dalle.



Les dimensions exactes sont les suivantes :

iPhone 16 Pro Max :

Hauteur : 163 mm (contre 159,9 mm pour le 15 Pro Max)

Largeur : 77,6 mm (contre 76,7 mm pour le 15 Pro Max)

Épaisseur : 8,25 mm (contre 8,25 mm pour le 15 Pro Max)

Poids : 227 g (contre 221 g pour le 15 Pro Max)

iPhone 16 Pro :

Hauteur : 149,6 mm (contre 146,6 mm pour le 15 Pro)

Largeur : 71,5 mm (contre 70,6 mm pour le 15 Pro)

Épaisseur : 8,25 mm (contre 8,25 mm pour le 15 Pro)

Poids : 199 g (contre 187 g pour le 15 Pro)

La batterie

En termes d'autonomie, l'iPhone 16 Pro offre jusqu'à 27 heures de lecture vidéo, contre 33 heures pour le modèle Pro Max. Côté audio, la différence est encore plus forte avec Jusqu’à 105 heures pour le Pro Max et 85 heures pour l'iPhone 16 Pro, soit 10 heures de plus que les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Le stockage

Dernier point, d'actualité chaque année, les options de stockage. L'iPhone 16 Pro est doté d'une capacité de stockage de 128 Go au départ, tandis que l'iPhone 16 Pro Max est doté d'une capacité de stockage de 256 Go au départ, sans option 128 Go. Tous deux peuvent être mis à niveau pour atteindre une capacité de stockage totale de 1 To.

Les deux modèles seront disponibles en précommande dès ce vendredi, à partir de 1 229 €. Pour aller plus loin, consultez notre comparatif entre iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 Pro Max.



