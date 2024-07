L'iPhone 15 Pro Max restera le numéro un début 2024

Depuis l'apparition des modèles "Pro", Apple fait tout pour vous inciter à prendre le modèle le plus cher, soignant ainsi sa marge au passage. Alors que l'iPhone 15 Pro Max était la meilleure vente des smartphones haut de gamme fin 2023, l'analyte Ming-Chi Kuo est certain qu'il restera en tête sur la première moitié de l'année 2024.

L'iPhone 15 Pro Max toujours en tête en 2024

L'iPhone 15 Pro Max est donc le leader incontesté en ce début d'année, il devrait le rester sur la totalité du premier semestre de 2024. Cette prévision, signée Ming-Chi Kuo, analyste chez TF Securities, révèle non seulement la popularité du modèle, mais aussi son impact sur l'ensemble de l'industrie, notamment sur les performances financières des fournisseurs clés comme Largan.

L'iPhone 15 Pro Max "représentera encore 40 à 45 % des livraisons d'iPhone 15 au premier semestre 24", écrit Kuo dans un billet Medium. Il s'avère que ce modèle particulier est très avantageux financièrement pour le fournisseur, et "critique" pour ses résultats financiers hors saison.



Le succès de l'iPhone 15 Pro Max est attribuable à plusieurs facteurs clés, dont son téléobjectif unique à tetra-prism. Ce composant n'est pas seulement une prouesse technologique, il représente également une source de profit considérable pour le fabricant. Largan, grâce à cette collaboration avec Apple, a vu ses perspectives financières s'illuminer, notamment avec une hausse prévue de ses revenus, passant de 3,4 milliards de dollars NT à 3,8 milliards de dollars NT (environ 108,8 à 121,7 millions de dollars) durant le premier semestre de 2024.



Cette lentille à tetraprism permet d'avoir un zoom 5x sans épaissir l'appareil, grâce à un jeu de miroir complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'iPhone 16 Pro, les clients pourront en profiter sans avoir à acheter un "Max", comme le rappelle Kuo. Les deux modèles Pro de l'iPhone 16 seront donc capables de zoomer comme le seul 15 Pro Max actuellement.



De quoi réjouir un peu plus les responsables de Largan, ainsi que leurs actionnaires. Pour le premier semestre 2024, la firme taïwanaise s'attend une croissance des revenus de 30 à 40 % en glissement annuel et une marge brute supérieure à 50 %.



En attendant l'iPhone 16 Pro, relisez l'explication du zoom périscopique par Apple

