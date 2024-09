L'objectif hybride verre-plastique de l'iPhone 15 Pro Max bientôt sur Android

La dernière note de Ming-Chi Kuo, analyste réputé, suggère que l'objectif hybride verre-plastique innovant de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être adopté par les smartphones Android haut de gamme.



Cette conception hybride intègre les avantages des lentilles en verre et des lentilles en plastique. La plupart des smartphones utilisent des lentilles en plastique en raison de plusieurs limitations.

Un modèle pour les autres constructeurs

Les lentilles en verre offrent une qualité optique supérieure mais se heurtent à des difficultés d'intégration dans les smartphones. Elles sont généralement plus grandes que les lentilles en plastique, ce qui occupe un espace précieux dans les appareils de petite taille. En outre, le poids plus élevé du verre a une incidence sur le poids total de l'appareil, ce qui est essentiel pour ce genre d'appareil. Cette augmentation de poids nécessiterait des moteurs plus puissants pour la stabilisation optique de l'image, ce qui contribuerait à augmenter le poids (une fois de plus) et la consommation d'énergie. En outre, la fragilité du verre augmente le risque d'endommagement de la lentille interne en cas de chute.

Jusqu'à l'iPhone 15, Apple utilisait principalement des lentilles en plastique. Mais avec l'iPhone 15 Pro Max, la société a intégré une lentille tétraprisme appelée 1G3P - un hybride verre-plastique composé d'un élément en verre et de trois éléments en plastique. Cette conception vise à bénéficier des avantages qualitatifs du verre sans les inconvénients d'une lentille entièrement en verre.



De nombreux éléments de lentilles sont utilisés pour corriger diverses distorsions. L'incorporation d'au moins un élément en verre réduit ces distorsions, ce qui permet de réduire la complexité du capteur.



La note de Kuo indique qu'après l'adoption des lentilles hybrides par Apple et Huawei, d'autres grandes marques de smartphones devraient suivre.



L'utilisation de lentilles hybrides verre-plastique dans l'iPhone 15 Pro Max d'Apple et le Huawei P70 met en évidence les tendances émergentes dans l'industrie des lentilles, notamment :

L'utilisation de verre moulé/sphérique dans les lentilles hybrides verre-plastique au lieu du verre de niveau wafer (WLG), moins performant.

Les lentilles 8P sont confrontées à la concurrence des lentilles 1G6P, ces dernières présentant l'avantage d'une hauteur plus faible et d'une différence de coût qui s'améliore progressivement par rapport aux lentilles 8P

La lentille hybride verre-plastique est une meilleure solution pour résoudre la déformation des lentilles causée par la conception CCM.

Après l'utilisation par Apple et Huawei de lentilles hybrides verre-plastique, les modèles haut de gamme d'autres marques sont susceptibles de suivre le mouvement à l'avenir.

La lentille tétraprism d'Apple est fabriquée par Largan, l'élément en verre provenant d'un autre fournisseur. Largan a pour objectif de développer son propre élément en verre afin de répondre aux normes de qualité d'Apple, avec l'intention de produire l'ensemble du module d'ici 2025 ou 2026.



Actuellement exclusive à l'iPhone 15 Pro Max, la lentille tétraprism devrait être intégrée à l'iPhone 16 Pro de l'année prochaine, grâce à l'amélioration des rendements de production. Largan détient des brevets liés à la lentille et à sa fabrication, et a engagé des actions en justice pour protéger les intérêts d'Apple.



Rappelons que le châssis en titane de l'iPhone 15 Pro sera bientôt repris par Samsung pour son Galaxy S24 Ultra.