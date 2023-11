L’iPhone 16 Pro aura bien un téléobjectif Tetraprism avec zoom x5

Tous les ans, Apple offre sur ses nouveaux iPhone une amélioration pour les photos. Selon un récent rapport, la nouveauté pour l’iPhone 16 Pro devrait être l’arrivée d’un téléobjectif nouvelle génération !

Une rumeur qui dévoile beaucoup de détails

Les futurs modèles iPhone 16 Pro et Pro Max d'Apple sont attendus avec impatience, notamment pour leur innovation majeure : le téléobjectif Tetraprism. Cet objectif, qui avait fait ses débuts sur l'iPhone 15 Pro Max, offrant un zoom optique 5x inédit pour la marque, va connaître une amélioration majeure. La décision d'Apple de ne pas inclure cette avancée sur l'iPhone 15 Pro a créé une distinction nette dans les fonctionnalités proposées par les différents modèles Pro.



L'adoption du téléobjectif Tetraprism a été un défi en raison des limites d'espace physique, le modèle Pro Max étant le seul à disposer de l'espace nécessaire pour intégrer cette technologie. Le rapport dévoile également que la production des composants tétraprisme a été initialement entravée par un faible taux de réussite, qui s'élevait seulement à 40 % au troisième trimestre de 2023. Néanmoins, ce taux a connu une amélioration notable, dépassant les 70 %, ce qui témoigne d'une maîtrise grandissante de la technologie.

Pour accompagner cette innovation, Apple envisage d'augmenter la taille de l'écran de l'iPhone 16 Pro à 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour les modèles actuels. Cela permettrait d'intégrer plus aisément les composants optiques plus volumineux sans compromettre le design élégant et épuré qui caractérise les produits Apple.



En termes d'avantages, le téléobjectif Tetraprism permettrait une meilleure qualité d'image avec une plus grande précision des détails, même en zoomant. Cela ouvre la porte à une photographie mobile de plus haute qualité, en particulier pour les sujets éloignés, sans perte de la résolution. De plus, l'amélioration du zoom optique est un argument de poids pour les consommateurs passionnés de photographie.



Cependant, l'intégration de cette technologie n'est pas sans inconvénients. La complexité de fabrication des composants peut entraîner des coûts plus élevés, qui se répercutent sur le prix final du smartphone. De plus, la taille accrue de l'écran, bien que bénéfique pour certains, peut être considérée comme moins maniable ou moins confortable par les utilisateurs habitués à des appareils plus compacts.



Il y a également des spéculations sur un "super téléobjectif" en développement pour 2024. Si peu d'informations sont disponibles à ce sujet, l'anticipation autour de cette innovation suggère qu’Apple continue de pousser les limites de la photographie mobile.



