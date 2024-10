Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auront un téléobjectif tétraprisme amélioré

Les rumeurs autour des iPhone 16 ont été particulièrement intenses cette nuit aux US, après avoir dévoilé que tous les modèles d’iPhone 16 Pro auront la puce A18, le média MacRumors continue ses révélations autour des iPhone 16 Pro et Pro Max. On vient d’apprendre que les modèles « Pro » de la prochaine génération auront tous un téléobjectif tétraprisme. Mais qu’est-ce que c’est exactement que cette nouveauté ? On vous explique tout !

Une bonne nouvelle pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

En 2024, les utilisateurs Apple pourront s’attendre à une grande avancée en termes de photo avec l’iPhone. Selon des informations fiables provenant de MacRumors (et corroborées par l’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, ainsi qu’un rapport de L’Elec), l’entreprise prévoit d’intégrer une caractéristique révolutionnaire dans ses modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : le téléobjectif tétraprisme amélioré.

Le téléobjectif tétraprisme, qu’est-ce que c’est ?

Déjà utilisé dans l’iPhone 15 Pro Max, mais dans une version non améliorée, le téléobjectif tétraprisme représente une avancée majeure dans la photographie sur mobile. Ce système très ingénieux est composé de deux prismes triangulaires, formant un tétraèdre (un solide à quatre faces). Cette conception unique permet de plier la lumière plus efficacement qu’avec les systèmes de lentilles traditionnels. Cet objectif promet de capturer des images nettes et détaillées, même à grande distance. Cette technologie n’était pas incluse dans l’iPhone 15 Pro en raison de contraintes d’espace.

En 2024, l’iPhone 16 Pro devrait avoir une taille d’environ 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max atteindrait environ 6,9 pouces. Cette augmentation de taille n’est pas là par hasard, elle aurait pour objectif de fournir suffisamment d’espace pour accueillir le téléobjectif tétraprisme. La conception du module de caméra sera similaire à celle de l’iPhone 15 Pro Max, avec une zone spécifiquement dédiée au tétraprisme, rendant ce nouveau modèle immédiatement identifiable pour les connaisseurs.



Toutefois, il est important de garder à l’esprit que ces informations viennent des chaînes de production en Asie et sont actuellement en phase de pré-production et sont donc susceptibles de changer avant la production de masse. Rien n’est gravé dans le marbre avec Apple, surtout à près de 9 mois du lancement de la gamme iPhone 16.



L’arrivée du téléobjectif tétraprisme sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max va marquer un tournant dans l’histoire de la photographie sur mobile. Cette innovation, couplée à des écrans plus grands et un design sophistiqué, promet de positionner une fois de plus Apple comme un leader dans la photographie sur smartphone en 2024.



