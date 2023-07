L'iPhone 16 Pro Max serait doté d'un super téléobjectif périscopique

Selon un nouveau rapport en provenance de la chaine d'approvisionnement, l'iPhone 16 Pro Max pourrait être le premier modèle à être équipé d'une caméra super téléobjectif périscopique, offrant ainsi un zoom optique considérablement amélioré.

Un zoom périscopique amélioré

L'information provient du compte Weibo "Digital Chat Station", qui a déjà été une source fiable d'informations sur les projets d'Apple par le passé. Le terme "super" ou "ultra" téléobjectif est généralement utilisé pour décrire les appareils photo avec une longueur focale supérieure à 300 mm, permettant ainsi de zoomer de manière significative sur des sujets éloignés. Les modèles d'iPhone 13 Pro et d'iPhone 14 Pro ont actuellement une longueur focale équivalente à 77 mm, ce qui signifie que l'iPhone 16 Pro Max offrirait une augmentation considérable du zoom.

Les super téléobjectifs sont couramment utilisés pour la photographie sportive et animalière, mais leur capacité à créer des arrière-plans flous de manière prononcée les rend également utiles pour la photographie de portrait, à condition qu'il y ait une distance suffisante entre le sujet et le photographe.



Ce changement serait rendu possible par le passage d'Apple à un système d'appareil photo à téléobjectif périscopique, qui devrait être introduit avec l'iPhone 15 Pro Max plus tard cette année. Avec les modèles d'iPhone 16 Pro de l'année prochaine, Apple aurait l'intention d'intégrer le téléobjectif dans les deux modèles "Pro", en augmentant apparemment la taille du modèle le plus petit de 0,2 pouces (pour atteindre 6,3 pouces). Ainsi, l'inclusion d'un super téléobjectif dans l'iPhone 16 Pro Max permettrait à Apple de maintenir une différenciation entre les deux appareils "Pro" l'année prochaine.

Les autres capteurs photos de l'iPhone 16 Pro Max

L'utilisateur de Weibo a également réitéré sa précédente affirmation selon laquelle l'iPhone 16 Pro Max sera doté d'un capteur photo 12 % plus grand, d'une taille de 1/1,14 pouce. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont actuellement dotés d'un capteur de 1/1,28 pouce et aucune augmentation de la taille du capteur n'est prévue pour l'iPhone 15 Pro Max de cette année. Un capteur plus grand pourrait améliorer la plage dynamique et le flou d'arrière-plan de l'appareil photo principal de l'iPhone. Il pourrait également améliorer considérablement les capacités de photographie en basse lumière, puisqu'une plus grande surface permet de capturer plus de lumière avec la même vitesse d'obturation et la même ouverture.



Si le leaker ne mentionne pas explicitement l'iPhone 16 Pro Max sur les derniers changements, il parait logique que le plus cher des iPhone soit servi en premier.



Qui pense sauter l'iPhone 15 Pro cette année et attente l'iPhone 16 Pro ?