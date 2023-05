L'objectif périscopique exclusif de l'iPhone 15 Pro Max offrirait un zoom 6x

Comme vu à plusieurs reprises, l'iPhone 15 Pro Max sera le seul modèle équipé d'un téléobjectif amélioré avec une technologie de type périscope. C'est ce que vient de confirmer une fois de plus le compte @URedditor. Dans un tweet publié cette nuit, l'auteur de la fuite a déclaré qu'il avait réussi à confirmer cette information de manière indépendante.

Un zoom que pour le Pro Max

Si l'on en parle depuis 2021 au moins, le mois dernier, Ming-Chi Kuo avait expliqué que l'objectif périscopique permettrait un zoom optique de 5x-6x lors de la prise de photos avec la caméra arrière de l'iPhone 15 Pro Max, contre un zoom optique de 3x sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Pour mémoire, le zoom optique n'entraîne pas de perte de qualité, contrairement au zoom numérique qui extrapole la réalité à l'aide d'algorithmes.

Avec un objectif périscopique, la lumière absorbée par le capteur d'image est réorienté dans un jeu de miroir, ce qui permet d'augmenter la distance entre les éléments de l'appareil photo dans le design compact d'un smartphone. Cette technologie permet d'augmenter le zoom optique et est déjà utilisée par certaines marques Android comme Samsung, Google et Huawei, avec des téléphones comme le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre 5x et 10x le zoom optique.



Apple lancera l'iPhone 15 Pro Max en septembre avec probablement cette nouveauté comme argument majeur. Les autres modèles à venir, l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro, ne devraient pas être dotés d'un objectif périscopique, mais profiteront des autres nouveautés comme une puce A17, la Dynamic Island pour tous ou encore les bordures ultra fines pour l'iPhone 15 Pro autour de l'écran.