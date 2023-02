Présentation officielle des Samsung Galaxy S23 · S23 Plus · S23 Ultra

Via une conférence en ligne, Samsung a présenté ses trois nouveaux smartphones premium. Un Galaxy S23, un Galaxy S23 Plus et un Galaxy S23 Plus. Découvrons ensemble les caractéristiques et les améliorations par rapport à la gamme S22 de l'année dernière.

Galaxy S23

Il y a quelques minutes, lors d'une conférence en direct, Samsung a présenté son Galaxy S23. Un nouveau smartphone premium qui s'accompagne d'un Galaxy S23 Plus et d'un Galaxy S23 Ultra pour compléter la gamme.

Dimensions

Une fois de plus cette année, le design est quasi identique à l'année précédente. Néanmoins, le module caméra situé à l'arrière s'inspire de son grand frère, à savoir l'Ultra, un très bon point réclamé par les fans l'année dernière. Pour ce qui est de la prise en main, le Galaxy S23 pèse 167 g et mesure 70.9 × 146.3 × 7.6 mm. Des données similaires au S22 et parfaites pour la prise en main.

Écran

Écran de 6.1 pouces Full HD+/OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz à 48 Hz. La descente à 1 Hz, génialissime pour l'autonomie, n'est toujours pas de la partie sur ce modèle. Dommage pour un smartphone de plus en plus onéreux. Nous y reviendrons en fin d'article.

Point positif, la luminosité maximale de 1750 cd/m² lui permet sur ce point de se hisser au niveau du modèle Ultra. Même en plein soleil, il devrait être possible de consulter l'écran de son smartphone.

Android 13

One UI 5.1 basé sur Android 13 offrira comme chaque nouvelle version encore plus de widgets et de personnalisation. Samsung promet d'ailleurs quatre années de mises à jour garanties. Un bon point quand on sait que ce n'est pas le point fort du côté des Android.

Appareil photo

Voici les 3 objectifs photo à l'arrière du Samsung Galaxy S23 :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8)

Objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4)

Rien de nouveau ici, les capteurs sont identiques à ceux du Galaxy S22. Cependant, l'appareil photo avant passe à 12 mégapixels (f/2.2) avec un autofocus amélioré, comme sur l'iPhone 14. Également, la prise de vidéo en 8K est désormais réalisable en 30 FPS contre 24 FPS l'an dernier.

Snapdragon 8 Gen 2

Enfin ! Après des années de frustration pour nous autres européens, l'heure a enfin sonné. Terminer la puce Exynos, place au Snapdragon 8 Gen 2, le SoC Qualcomm le plus puissant à l'heure actuelle sur les smartphones Android.

+ 51% NPU

+ 33% CPU

+ 43% graphiques

De quoi considérablement booster les performances générales, un très bon point pour les utilisateurs. Sans oublier le fait qu'il fallait payer le prix fort pour un smartphone moins puissant que la version en vente aux USA. C'est dorénavant du passé et c'est une très bonne nouvelle.



Une plus grosse batterie de 3900 mAh est de la partie. Espérons que ces deux ajouts offrent une autonomie plus convenable que sur le S22, l'un des points négatifs du modèle précédent. Par contre, la charge rapide est aux abonnés absents et il va falloir se contenter de 25 W, décevant…

Sécurité

Côté sécurité, le S23 est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière, et possède un verre Gorilla Glass Victus 2 pour son écran, mais également sur sa face arrière. De quoi mettre l'utilisateur en confiance face aux dangers du quotidien même si la coque et le verre trempé serons comme toujours fortement recommandés. Les côtés en aluminium sont, eux aussi, appréciables.

D'autres caractéristiques du S23

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

Deux haut-parleurs Dolby Atmos

Prix, coloris et date de sortie

Désolé de vous l'apprendre, mais Samsung n'est pas différent des autres. Comme ses concurrents, le géant coréen augmente le prix de ses nouveaux smartphones. Comptez 100 € supplémentaires pour le modèle d'entrée de gamme (128 Go).

Galaxy S23 (128 Go) : 959 euros

Galaxy S23 (8 + 256 Go) : 1019 euros

Les précommandes sont actuellement ouvertes et la date de sortie officielle est fixée au vendredi 17 février 2023.



Pour le choix de la couleur, il y en aura six.

Noir

Blanc crème

Vert

Rose lavande

Lime (uniquement sur le site de Samsung)

Graphite (uniquement sur le site de Samsung)

Galaxy S23 Plus

Apple a son iPhone Max et Samsung à son S23 Plus. Même fiche technique que le S23 mais avec des dimensions plus imposantes, 76,2 × 157,8 × 7,6 mm. 196 g (+28), 6 mm de largeur supplémentaires ainsi que 11 mm de hauteur.



Point positif logique, la batterie est plus dodue, 4700 mAh, de quoi recharger le géant smartphone à 45 W et tenir plus longtemps sur une seule charge. Taille d'écran de 6.6 pouces.

Galaxy S23 Ultra

Le nec plus ultra. Le Galaxy S23 Ultra est le plus cher, mais surtout le plus puissant de cette nouvelle gamme. Design similaire au S22 Ultra hormis les contours des objectifs photo plus visibles, des bords plus plats et un écran légèrement moins incurvé.



Des dimensions de 78,1 × 163,4 × 8,9 mm pour 234 g sur la balance. Un objet imposant qui conserve notamment son design inspiré du désormais retraité Galaxy Note.



L'écran de 6.8 pouces est ici en capacité de grimper en QDH+ (pas activé par défaut) avec un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz. Batterie de 5000 mAh et un stylet aux dimensions différentes.

Caractéristiques pour la partie photo :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8)

Objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectifs x3 et x10 de 10 mégapixels (f/2.4)

Capteur 200 Mpx (f/1.7)

Dual Pixel présent sur tous les capteurs

Autofocus amélioré sur le capteur selfie

Couleurs :

Noir

Blanc crème

Vert

Rose lavande

Rouge (uniquement sur le site de Samsung)

Bleu ciel (uniquement sur le site de Samsung)

Prix (à la Apple) :

1419 € en 258 Go

1599 € en 512 Go

1839 € en 1 To

Source