Samsung présente les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Une fois de plus, Samsung présente trois nouveaux smartphones pour sa gamme Galaxy. Cette année, nous avons le Galaxy S25, le S25+ avec un écran plus grand et enfin le S25 Ultra avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour un prix plus élevé.

Voici les Galaxy S25

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle série Galaxy S25, comprenant les modèles S25, S25+ et S25 Ultra, intégrant des avancées significatives en matière d’intelligence artificielle (IA) et de performances matérielles. Voici un aperçu général des trois nouveaux smartphones du concurrent principal d'Apple avec ses iPhone 16, puis ses iPhone 17 en septembre prochain.

Design et Écran

Le Galaxy S25 Ultra présente un design raffiné avec des coins arrondis et une bordure fine, offrant une prise en main améliorée. Sa structure est renforcée par un cadre en titane, assurant une durabilité accrue. L’écran AMOLED 2X de 6,9 pouces offre une qualité d’image exceptionnelle, avec une réduction notable des bordures pour une expérience visuelle immersive. Les Galaxy S25 et S25+ se ressemblent comme deux gouttes d'eau et ressemblent au passage à leurs prédécesseurs les Galaxy S24 et S24+.

Performances et Batterie

Équipé du processeur Snapdragon® 8 Elite (3 nm) conçu sur mesure pour les smartphones Galaxy, le Galaxy S25 Ultra assure des performances optimales, notamment pour le multitâche et le gaming. La batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à 31 heures de lecture vidéo, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente. C'est plus que les 4 000 mAh du Galaxy S25 et les 4 900 mAh du S25+. Ils sont également certifiés Qi2.



Les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont tous équipés de 12 Go de RAM, offrant des performances optimales pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Grâce à cette importante capacité de mémoire, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience fluide et rapide lors de l'utilisation d'applications de reconnaissance vocale, de traitement d'images et bien plus encore.

Fréquence du CPU : jusqu'à 4,47 GHz pour les cœurs principaux et 3,5 GHz pour les autres cœurs.

jusqu'à 4,47 GHz pour les cœurs principaux et 3,5 GHz pour les autres cœurs. GPU : Adreno 830, offrant une amélioration significative de la puissance graphique.

Adreno 830, offrant une amélioration significative de la puissance graphique. Performances : le processeur est 37 % plus rapide que celui du Galaxy S24 Ultra, avec une unité de traitement neuronal (NPU) 40 % plus performante et un GPU 30 % plus puissant.

Intelligence Artificielle et Interface

La série Galaxy S25 intègre des agents IA multimodaux, faisant de ces smartphones de véritables compagnons intelligents. Des fonctionnalités telles que “Now Brief” fournissent des résumés personnalisés, tandis que “Audio Eraser” permet de supprimer les bruits indésirables des enregistrements. L’interface One UI 7, basée sur Android 15, introduit la “Now Bar”, offrant un accès rapide aux informations essentielles depuis l’écran de verrouillage. Samsung promet 7 ans de mises à jour de sécurité.

Appareil Photo

Le Galaxy S25 Ultra est doté d’un système de caméra innovant, incluant un nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP, permettant de capturer des photos haute définition à toutes les distances, y compris en mode macro. Il est maintenant équipé de cinq objectifs ! Les capacités de “Nightography” améliorées permettent de capturer des vidéos plus claires en basse lumière, et le “Object-Aware Engine” adapte les portraits en fonction de l’éclairage ambiant.

Durabilité et Matériaux

Samsung met l’accent sur la durabilité en intégrant des matériaux recyclés dans la conception de la série Galaxy S25. Le cadre en titane et le verre Corning® Gorilla® Armor 2 assurent une protection contre les éraflures quotidiennes, la poussière et l’eau, avec une certification IP68.

Disponibilité et Prix

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont disponibles en précommande dès aujourd'hui, avec une sortie officielle prévue le 7 février 2025. Les prix varient entre 909 et 1 459 euros, en fonction du modèle et de la configuration choisie. Comme chaque année, certains coloris sont exclusivement réservés aux clients qui commandent directement sur le site de Samsung.

Pour finir, voici le Keynote de Samsung en vidéo :