Samsung abandonnerait le modèle "Plus" en 2026, juste après Apple

Des rumeurs en provenance d'Asie suggèrent que Samsung pourrait s'inspirer de la stratégie d'Apple pour sa gamme iPhone 17 en supprimant son propre modèle "Plus" l'année prochaine. Selon Instant Digital sur Weibo, n’attendez pas de Galaxy S26 Plus.

La stratégie d’Apple

Apple prévoirait de retirer la variante "Plus" de sa gamme iPhone cette année en raison de ventes décevantes, en la remplaçant par un nouveau modèle ultra-fin suffixé "Air". Ainsi, la gamme passerait de l'iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max à l'iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. Ce dernier serait potentiellement renommé Ultra, mais c’est un autre débat.



Depuis la fin du Mini, avec l’avènement de l’iPhone 14, Apple n’a pas réussi à trouver la bonne formule pour les ventes du quatrième modèle de la gamme.

Samsung s’inspire

La série actuelle Galaxy S25 de Samsung comprend les S25, S25+, S25 Edge et S25 Ultra. Samsung pourrait abandonner le S25+ en 2026, le remplaçant par le S26 Edge ultra-fin, ce qui donnerait une gamme simplifiée avec les Galaxy S26, S26 Edge et S26 Ultra.



Les S25+ et S25 Edge partagent déjà plusieurs caractéristiques, dont un écran de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 8 et un appareil photo principal de 50 Mpx. Cependant, le Edge se distingue par son cadre en titane (contre l'aluminium du S25+), l'absence d'un téléobjectif et un profil beaucoup plus fin.



Samsung a pris de l'avance dans la course aux smartphones allégés plus tôt cette année avec le S25 Edge de 5,8 mm d'épaisseur, mais Apple, qui avait initié cette transition bien en amont à la rubrique rumeurs, va répondre dès septembre avec le premier iPhone 17 Air. Il pourrait aller encore plus loin avec une épaisseur de 5,5 mm.