Google Pixel 10 Pro : le Tensor G5 reste derrière l’iPhone 15 sur Geekbench

Google vient de lever le voile sur sa gamme Pixel 10, avec en tête d'affiche le Pixel 10 Pro XL et sa nouvelle puce Tensor G5. Si cette dernière marque une étape importante pour le géant de Mountain View en abandonnant Samsung au profit de TSMC (le fondeur d'Apple et Nvidia notamment), les premiers benchmarks révèlent une réalité moins flatteuse face à la concurrence, notamment face aux iPhone 16.

Des progrès notables mais insuffisants

Le Tensor G5 du Pixel 10 Pro XL affiche des scores Geekbench 6 de 2 296 points en single-core et 6 203 points en multi-core. Ces chiffres représentent une progression appréciable de 21% et 46% respectivement par rapport au Pixel 9 Pro XL, mais restent largement en retrait des références du marché.

Pour mettre ces performances en perspective, l'iPhone 16 Pro avec sa puce A18 Pro dépasse largement ces scores, tout comme le Samsung Galaxy S25 Ultra équipé du Snapdragon 8 Elite. Cette situation place le flagship de Google dans une position inconfortable face à ses principaux rivaux, particulièrement quand on considère son positionnement tarifaire premium.

Comparaison des performances sur Geekbench 6

Appareil CPU single CPU multi GPU (Compute) iPhone 16 Pro Max 3 431 8 503 Metal : 32 674 iPhone 16 3 317 8 193 Metal : 27 701 iPhone 15 2 874 7 265 Metal : 24 956 iPhone 14 2 108 5 442 Metal : 19 523 Galaxy S25 Ultra 2 867 9 490 Vulkan : 23 879 (OpenCL : 17 993) Pixel 10 Pro XL 2 296 6 203 n/d (pas de score Geekbench fiable à ce jour)

Ces chiffres illustrent parfaitement la hiérarchie actuelle du marché haut de gamme, où Apple maintient son avance technologique face à ses concurrents. Le Pixel 10 Pro XL ne se place même pas au niveau d'un iPhone 15 ou 16e alors qu'il est pourtant vendu bien plus cher. La puce Tensor G5 accuse un retard de plusieurs années sur la concurrence.

Une stratégie différente mais justifiée ?

Google assume pleinement sa philosophie : privilégier l'efficacité énergétique et l'intégration IA plutôt que la performance brute. Le passage à TSMC pour la fabrication en 3 nm devrait améliorer l'autonomie, un point crucial pour l'expérience utilisateur quotidienne. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées, comme les assistants photo et vidéo, restent les véritables atouts des Pixel.

Pour l'utilisateur lambda, ces performances demeurent largement suffisantes pour un usage classique. Toutefois, à prix équivalent avec les iPhone 16, certains utilisateurs pourraient questionner ce positionnement, surtout face à la supériorité manifeste d'Apple en matière de performance pure et de longévité logicielle. Dans la mesure où Goole promet 7 ans de mises à jour sur ses smartphones, on se demande vraiment comment ils vont résister à l'épreuve du temps dans la mesure où ils sont déjà dépassés en terme de performance dès leur sortie.