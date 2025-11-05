Samsung pourrait commercialiser son casque Galaxy XR en France dès 2026

Dès l’année prochaine, Samsung devrait élargir la commercialisation de son casque Galaxy XR à davantage de pays dont la France. Avant de prendre cette décision, Samsung regarde de très près les ventes aux États-Unis et en Corée-du-Sud.

Samsung pourrait élargir le lancement du Galaxy XR à de nouveaux marchés si les ventes suivent

Samsung envisagerait de déployer son casque de réalité étendue Galaxy XR dans bien plus de pays que prévu, mais seulement si les ventes initiales sont jugées satisfaisantes. Pour l’instant, la commercialisation du casque reste très limitée, ce qui permet au constructeur d’évaluer plus précisément l’accueil du public et l’intérêt réel pour ce type de produit avant d’amplifier la production et la distribution.

Le Galaxy XR a d’abord été lancé aux États-Unis et en Corée du Sud, deux marchés considérés comme stratégiques pour les technologies émergentes. Samsung adopte ici une approche progressive, afin de mesurer le potentiel commercial du casque avant d’engager des ressources supplémentaires. Le marché de la réalité étendue, bien que prometteur, reste encore jeune et loin d’être adopté par le grand public, ce qui pousse les entreprises à avancer avec prudence. Apple en sait quelque chose…

Selon des informations évoquées par SamMobile, Samsung pourrait envisager un lancement du Galaxy XR dans plusieurs autres pays dès 2026, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada. L’expansion pourrait se poursuivre si les développeurs suivent le mouvement, puisque l’un des enjeux majeurs de ces casques reste la disponibilité d’applications et d’expériences immersives suffisamment attractives pour justifier l’investissement.

Proposé à 1800 $, le Galaxy XR se montre plus abordable que son concurrent l'Apple Vision Pro, mais il demeure un produit premium et donc destiné en priorité aux passionnés de nouvelles technologies. Pour convaincre un public plus large, Samsung devra démontrer que la réalité étendue peut apporter une réelle utilité au quotidien, au-delà de la simple démonstration technologique. Pas sûre que cela soit un carton en France…