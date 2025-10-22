🔥 Le casque Galaxy XR de Samsung (et Google) qui défie l'Apple Vision Pro

Dans un monde où la réalité mixte (XR) promet de fusionner le virtuel et le réel, Samsung et Google frappent un grand coup avec le Galaxy XR. Lancé officiellement en ce mercredi 22 octobre 2025 lors d'un événement en ligne, ce casque est le premier à exploiter pleinement la plateforme Android XR, développée en partenariat avec Qualcomm. À seulement 1 800 dollars, il se positionne comme une alternative plus accessible à l'Apple Vision Pro, qui culmine à 3 499 dollars (3 699 euros). Moins cher, plus léger et enrichi d'intelligence artificielle, le Galaxy XR pourrait bien marquer le début d'une ère XR ouverte à tous. Mais qu'est-ce qui le rend si attractif ?

Un design ergonomique et des specs impressionnantes

Visuellement, le Galaxy XR évoque irrésistiblement le Vision Pro : un panneau en verre large abritant 13 capteurs externes pour le tracking environnemental, le passthrough haute résolution et la reconnaissance gestuelle. À l'intérieur, deux capteurs oculaires assurent un suivi précis des yeux, tandis que la reconnaissance irienne sécurise l'accès sans mot de passe. Propulsé par le Snapdragon XR2+ Gen 2, il embarque 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son atout maître ? Des écrans micro-OLED dual 4K (3 552 x 3 840 pixels par œil, 29 millions de pixels au total), couvrant 96 % du gamut DCI-P3. Bien que limité à 90 Hz (contre 120 Hz chez sur l'Apple Vision Pro M5), la netteté est bluffante, surpassant même le Vision Pro selon les premiers tests.

Côté autonomie, une batterie externe offre 2 heures d'usage général et 2,5 heures de lecture vidéo – rechargeable en utilisation. À 545 g (sans batterie, 302 g pour celle-ci), il est nettement plus léger que les 750 g du Vision Pro M5. Samsung met l'accent sur le confort : un cadre équilibré répartit la pression sur le front et l'arrière du crâne, avec un coussinet épais et un bouclier lumineux détachable. La distance interpupillaire ajustable (54-70 mm) et les lentilles de prescription optionnelles en font un allié quotidien. Côté connectivité, c'est aussi très bon avec Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, plus des haut-parleurs Dolby Atmos et six micros.



Pour ce qui est du contrôle, on peut naviguer par les gestes naturels, la voix via Gemini, ou même avec un clavier/souris Bluetooth et un PC en miroir. Samsung a repris les bonnes idées d'Apple.

Android XR : Une plateforme immersive boostée à l'IA

Au cœur du Galaxy XR bat Android XR, une évolution d'Android taillée pour l'ère de la réalité mixte et de l'IA. L'assistant Gemini de Google est omniprésent : naviguez dans Google Maps en 3D immersif, demandez des recommandations personnalisées, ou spatialisez vos photos 2D dans Google Photos. Sur YouTube, Gemini trouve des vidéos et enrichit les descriptions ; Circle to Search identifie objets réels via passthrough. Multitâche fluide avec apps redimensionnables en espace virtuel – Gemini les organise pour vous.



Côté divertissement, streamez en 4K dans un théâtre virtuel, explorez du contenu 180/360° ou 3D via un onglet dédié. Des apps comme Crunchyroll, HBO Max ou Peacock sont adaptées, avec multi-vues pour le sport (MLB, Fox). Les jeux phares sont encore bien discrets avec NFL Pro Era et Inside [JOB] d'Owlchemy Labs, avec coaching IA en temps réel. Pour la productivité, Google TV, Chrome et Meet s'invitent en XR, tandis qu'Adobe Project Pulsar permet l'édition vidéo immersive. Et pour les avatars ? "Likenesses" crée des doubles réalistes pour visios, via Veo3 pour générer des vidéos IA vocales. L'équivalant des Personas.

Premiers avis : Plus confortable, plus ouvert, mais perfectible

Les prises en main à chaud saluent un casque "plus intelligent et ouvert que le Vision Pro, pour moitié prix". La qualité d'image est "la meilleure jamais vue" hors setups pro, et le confort supérieur grâce au poids plume et au bandeau ajustable. Android XR séduit par sa fluidité : gestes intuitifs (pincer pour sélectionner), voix naturelle sans mot-clé, et intégration massive d'apps Android. Les abonnements gratuits pendant un an (Google AI Pro, YouTube Premium, Play Pass ; NBA League Pass ; apps comme NFL Pro Era et Calm) sont des ajouts généreux.



Les critiques restent assez mineures, avec le taux de rafraîchissement limité à 90 Hz et un casque déjà freiné par l'annonce des lunettes intelligentes à venir (Samsung tease des modèles XR avec Warby Parker). Mais globalement, c'est un "pas décisif pour l'écosystème Android XR". Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les clients d'Apple, la firme américaine n'ayant pas le choix que de travailler sur son casque et de réduire les prix.

Comment l'acheter ?

Bonne nouvelle pour les Français : bien que lancé initialement aux États-Unis et en Corée le 22 octobre, le Galaxy XR est disponible dès aujourd'hui sur Samsung.com/fr et dans les Samsung Experience Stores en France (comme à Paris La Défense). Prix fixe à 1 799,99 €, avec options de financement : 24 mois à 74,99 €/mois ou 12 mois à 149,99 €/mois. Le contrôleur optionnel et l'étui de voyage coûtent chacun 249,99 € – cher, mais des alternatives tierces émergeront vite.



Les packs promotionnels (Explorer et XR Pack) s'appliquent mondialement jusqu'au 31 décembre 2025, incluant 3 mois de YouTube TV à 1 €/mois.