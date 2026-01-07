CES 2026 : Motorola dévoile le Razr Fold, son premier pliable

Motorola a dévoilé son premier smartphone pliable au format livre, le Razr Fold, au CES 2026 à Las Vegas. Cet appareil marque l'entrée de la marque sur le marché des grands pliables, en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Google Pixel 10 Pro Fold. Et, bien évidemment, bientôt avec l'iPhone Fold, Apple sortant son premier modèle similaire en septembre prochain.

Motorola s'inspire des meilleurs

Le Razr Fold dispose d'un écran externe de 6,6 pouces pour une utilisation quotidienne comme un smartphone classique (Apple préférant un petit écran de 5,4 pouces pour faciliter l'usage à une main). Une fois déplié, il révèle un grand écran interne de 8,1 pouces en résolution 2K LTPO avec taux de rafraîchissement variable (probablement de 1 Hz à 120 Hz), idéal pour le multitâche avec des interfaces adaptatives et des dispositions flexibles.

Un atout majeur est la compatibilité avec le stylet Moto Pen Ultra, incluant la rejection de paume et la sensibilité à la pression. Cela le place en avance sur le Galaxy Z Fold 7 ultra-fin, qui a abandonné cette fonctionnalité.



Le système photo impressionne avec cinq capteurs : un trio arrière de 50 MP (principal Sony LYTIA, ultra-grand-angle avec macro, et téléobjectif 3x optique), un selfie externe de 32 MP sur l'écran de couverture, et un capteur interne de 20 MP - deux fois plus résolu que celui de Samsung. L'ensemble prend en charge l'enregistrement vidéo en Dolby Vision et une stabilisation avancée, s'appuyant sur l'excellent héritage photo de la série Razr Ultra.



Disponible en couleurs bleu et blanc certifiées Pantone, le Razr Fold met l'accent sur la productivité et la créativité dans un design fin.

Bien que les spécifications internes complètes, la batterie, le prix et la date de lancement précise restent à dévoiler - Motorola promet plus d'informations dans les mois à venir, cette entrée ambitieuse étend la gamme iconique Razr au-delà des modèles à clapet, apportant une nouvelle concurrence dans l'univers des tablettes pliables. Parfait avant l'arrivée d'Apple qui promet un écran sans pli et un format tablette plus confortable en mode ouvert.