Samsung veut réintroduire une ouverture variable sur ses Galaxy S27

Samsung envisagerait de réintégrer une fonctionnalité d'ouverture variable sur ses appareils photo flagship, en réaction aux rumeurs concernant l'iPhone 18 Pro d'Apple, selon un rapport du média coréen ET News. Oui, vous avez bien lu réintroduire car la firme asiatique avait été précurseur sur le sujet dès 2018, mais sans le succès escompté.

À quoi sert une ouverture variable sur un appareil photo ?

Un mécanisme d'ouverture variable permet à l'objectif de la caméra d'ajuster dynamiquement la quantité de lumière entrant sur le capteur. En conditions de faible luminosité, l'ouverture s'élargit pour capter plus de lumière et obtenir des images plus claires et lumineuses. En environnement très éclairé, elle se referme pour éviter la surexposition. Cette approche matérielle offre également un meilleur contrôle de la profondeur de champ - c'est-à-dire la zone de netteté entre l'avant-plan et l'arrière-plan - par rapport à une simple correction logicielle.

Une nouveauté chez Apple en 2026

Apple n'a jamais intégré d'ouverture variable sur ses iPhone jusqu'à présent. Les appareils iPhone 14 Pro à iPhone 17 Pro disposent d'une ouverture fixe de ƒ/1.78 sur leur capteur principal. Cependant, plusieurs rapports récents indiquent que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max introduiront cette technologie sur leur caméra principale arrière. L'analyste Ming-Chi Kuo a été le premier à en parler en décembre 2024, et un rapport d'octobre 2025 a confirmé qu'Apple avançait dans les discussions avec ses fournisseurs pour intégrer cette fonctionnalité, attendue pour l'automne 2026.Samsung avait été pionnier en la matière avec les Galaxy S9 (2018) et Galaxy S10 (2019), équipés d'un système à double ouverture (f/1.5 et f/2.4). La marque avait abandonné cette option à partir de 2020 en raison de l'augmentation de l'épaisseur des appareils et des coûts plus élevés.



Face aux rumeurs entourant Apple, Samsung aurait sollicité plusieurs fournisseurs de modules photo - dont sa filiale Samsung Electro-Mechanics et MCNEX - pour développer et fournir des échantillons d'ouvertures variables. Bien que la fonctionnalité soit encore au stade précoce de développement et que son adoption finale ne soit pas confirmée, les sources évoquent une « forte volonté » au sein de l'entreprise de l'implémenter.



La société considère l'ouverture variable comme essentielle pour renforcer la compétitivité de ses appareils photo, préférant les ajustements physiques matériels aux corrections purement logicielles. Samsung espère également que les progrès technologiques permettront de réduire l'impact sur l'épaisseur des appareils et de faire baisser les coûts à terme.



Pour nos chers lecteurs, sachez que les iPhone 18 Pro devraient être les premiers à intégrer cette ouverture variable à l'automne 2026, avec une présentation attendue autour du 10 septembre. Samsung devrait suivre rapidement avec un modèle Galaxy ultérieur, probablement appelé S27. La gamme S26 devant être présentée ce mois-ci.