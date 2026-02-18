Le Pixel 9 sait maintenant faire un partage AirDrop avec l'iPhone

Google a enfin résolu l’un des plus gros inconvénients pour les utilisateurs Android : le partage de fichiers vers un iPhone. Grâce à l’interopérabilité entre Quick Share (Android) et AirDrop (Apple), les propriétaires de Pixel 9 peuvent désormais transférer directement photos, vidéos et autres fichiers vers un iPhone, iPad ou Mac, sans passer par des applications tierces ni par le cloud.

Au tour du Pixel 9 et de ses camarades

Annoncée en novembre 2025, cette fonctionnalité était initialement réservée à la gamme Pixel 10. Cependant, des fichiers système compatibles ont été repérés dans les versions Canary d’Android pour la série Pixel 9. Google a officiellement déployé la mise à jour à partir du 17-18 février 2026 sur les modèles suivants : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Le Pixel 9a n’en bénéficie pas encore.



Selon Alex Moriconi (responsable communication chez Google) et Eric Kay (VP ingénierie Android), l’expérience sera améliorée et étendue à davantage d’appareils Android au cours de l’année 2026, y compris potentiellement les modèles plus abordables.

Comment ça marche ?

Sur l’appareil Apple destinataire, configurez AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ».

Sur le Pixel 9 (si vous recevez), activez l’option équivalente dans les paramètres Quick Share.

Pour envoyer : ouvrez "Quick Share", sélectionnez le fichier, choisissez l’appareil Apple proche dans la liste « Appareils à proximité », puis acceptez la réception sur l’iPhone/iPad/Mac.

Fini les détours via WhatsApp, Slack, Google Drive ou d’autres solutions lentes (upload → lien → téléchargement). Le transfert est direct, rapide, sécurisé et hors ligne.



Cette avancée résulte en partie des pressions réglementaires (notamment de l’Union européenne), qui ont poussé Apple à ouvrir AirDrop à d’autres écosystèmes en mars dernier. Une vraie avancée pour les utilisateurs mixtes Android/iOS !



Est-ce que ce genre d'ajout, comme le RCS pour les messages entre iOS et Android, c'est quelque chose qui change la vie pour vous ?