Tecno relance le smartphone modulaire avec une technologie inspirée d'Apple

Le salon MWC 2026 de Barcelone arrive la semaine prochaine et les constructeurs Android rivalisent d'inventivité pour se démarquer. Si chez Apple, l'écosystème MagSafe a déjà largement prouvé l'utilité des accessoires magnétiques au quotidien, la marque chinoise Tecno tente de pousser cette logique encore plus loin. Son nouveau prototype de smartphone modulaire ultra-fin relance une idée que le marché pensait oubliée depuis l'abandon du Projet Ara de Google.

Un MagSafe poussé à l'extrême

La proposition de Tecno repose sur une architecture d'interconnexion magnétique. L'appareil de base surprend par sa finesse, affichant seulement 4,9 mm d'épaisseur. L'objectif n'est pas de vous laisser changer le processeur ou la mémoire interne, mais plutôt de venir y clipser des modules au dos. L'approche rappelle immédiatement la fixation d'une batterie MagSafe sur vos iPhone.

Cependant, Tecno va au-delà de la simple recharge. Les accessoires échangent des données avec le téléphone en utilisant le Wi-Fi, le Bluetooth et les ondes millimétriques (mmWave). Cette conception permet par exemple d'ajouter un bloc d'alimentation de 4,5 mm d'épaisseur tout en conservant un format global similaire à celui des smartphones haut de gamme actuels.

Des capteurs photo à la carte

Ce concept s'accompagne pour l'instant d'une dizaine de modules distincts. L'écosystème comprend notamment une caméra d'action et un téléobjectif externe qui utilise l'écran du téléphone comme viseur principal. Le fabricant a imaginé deux déclinaisons visuelles : l'édition ATOM, dotée d'un châssis en aluminium argenté assez sobre, et la version MODA qui adopte une esthétique plus technique.

Le but est de vous permettre de ne transporter que le matériel nécessaire à vos activités de la journée, sans subir le poids d'équipements que vous utilisez rarement. Si Apple offre déjà une belle polyvalence avec ses objectifs intégrés au dos de l'iPhone, déporter ces composants vers des accessoires amovibles reste une approche matérielle intéressante.

Une simple vitrine technologique

Comme c'est souvent le cas pour les concepts présentés au MWC, ce smartphone modulaire n'affiche ni date de commercialisation ni grille tarifaire. Il s'agit avant tout d'une démonstration de faisabilité. Néanmoins, cette initiative montre que le secteur cherche toujours à offrir plus de souplesse matérielle. Cupertino privilégie historiquement un design monobloc parfaitement intégré, mais les progrès fulgurants des transferts de données sans fil pourraient bien inspirer de nouvelles générations d'accessoires magnétiques pour nos appareils iOS.

Seriez-vous intéressé par des modules photo ou vidéo MagSafe officiels pour étendre les capacités de votre iPhone actuel ?