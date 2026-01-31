Siri va faire un bond avec iOS 26.4 puis iOS 27 malgré la restructuration de l'équipe IA

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman (Bloomberg), Apple poursuit bel et bien le développement de deux mises à niveau importantes pour Siri, alors même que l'équipe IA en charge est pillée par les concurrents depuis des mois. Voyons ce que cela signifie pour nous les clients.

Plusieurs départs récents

Tout récemment, Apple a perdu Stuart Bowers, l’un des dirigeants les plus seniors travaillant sur Siri (anciennement impliqué dans le projet de voiture autonome, puis responsable des capacités de réponse de Siri). Il a rejoint Google DeepMind. L’entreprise a également perdu au moins quatre chercheurs en IA : Yinfei Yang (qui a quitté pour fonder sa propre entreprise), Haoxuan You et Bailin Wang (tous deux ont rejoint Meta dans l’équipe Superintelligence, Wang sur les recommandations), ainsi que Zirui Wang (qui a rejoint Google DeepMind).

Un Siri en deux étapes

iOS 26.4

Malgré ces départs, Gurman affirme que les plans du nouveau Siri restent inchangés et « sur les rails ». La première mise à niveau, à court terme, est une version plus personnalisée de Siri prévue dans iOS 26.4. Apple prévoit de lancer cette année une version nettement améliorée et plus personnalisée de Siri, alimentée par les modèles Google Gemini (intégrés sous le nom Apple Foundation Models v10, utilisant notamment un modèle de 1,2 billion de paramètres exécuté sur Private Cloud Compute d’Apple).



Concrètement, cette mise à jour attendue depuis la sortie de l'iPhone 16 apportera une meilleure compréhension du contexte personnel, la reconnaissance du contenu à l’écran, des contrôles plus profonds dans les applications et une gestion améliorée des requêtes. Ces fonctionnalités avaient été annoncées en juin 2024, mais retardées à plusieurs reprises. Le calendrier attendu prévoit une version beta en février 2026 et une sortie publique en mars ou avril 2026. Apple pourrait présenter ces nouvelles capacités en privé ou publiquement d’ici la seconde moitié de février 2026.

iOS 27

La seconde mise à niveau, beaucoup plus ambitieuse, est prévue pour iOS 27. En 2026, Siri subira une transformation majeure pour devenir une véritable expérience de chatbot (nom de code interne : Campos). Cela permettra des conversations soutenues et naturelles (aller-retour prolongé), à l’image de ChatGPT ou Google Gemini. L’interface actuelle de Siri sera remplacée par une nouvelle architecture conçue pour l’ère de l’IA générative, profondément intégrée dans iPhone, iPad et Mac - sans application séparée nécessaire. Cette version utilisera des modèles plus avancés (Apple Foundation Models v11) et est décrite comme compétitive avec Gemini 3 et nettement plus puissante que la version de iOS 26.4.



Le calendrier attendu prévoit une démonstration à la WWDC 2026 (juin), avec un déploiement large fin 2026 (possible utilisation de l’infrastructure Google pour exécuter des modèles encore plus performants). Ces mises à jour progressives s’appuient sur le partenariat stratégique conclu avec Google pour exploiter la technologie Gemini, après des difficultés rencontrées avec les modèles internes d’Apple. L’objectif est clair : rendre Siri réellement compétitif dans le paysage de l’IA générative.



Mais notre petit doigt nous dit qu'Apple se passera rapidement de Google, d'ici deux à trois ans maximum.