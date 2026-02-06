Apple Pay est de plus en plus visé par du phishing, voici comment l'éviter

Si vous utilisez Apple Pay au quotidien, redoublez de vigilance en consultant votre boîte mail. Une nouvelle campagne de phishing (hameçonnage) particulièrement sophistiquée cible actuellement les utilisateurs de produits Apple. Les pirates redoublent d'ingéniosité en se faisant passer pour le service de sécurité de la Pomme afin de vous dérober vos informations bancaires et identifiants.



Voici comment repérer cette tentative d'escroquerie et protéger vos données.

Un scénario conçu pour vous faire paniquer

La mécanique de cette attaque repose sur l'urgence et la peur. Vous recevez un email reprenant fidèlement les codes visuels d'Apple (logos, typographie, mise en page). Le message est alarmant : il vous signale qu'une transaction Apple Pay d'un montant élevé a été bloquée ou qu'une activité suspecte a été détectée sur votre identifiant Apple.

Contrairement aux arnaques classiques qui vous poussent uniquement à cliquer sur un lien vérolé, cette méthode incite souvent la victime à appeler un numéro de téléphone prétendument officiel pour "résoudre le litige" ou annuler le paiement. Si vous composez ce numéro, vous tomberez sur des escrocs se faisant passer pour le support Apple. Leur but ? Vous manipuler pour obtenir vos codes de validation, vos identifiants iCloud ou vos numéros de carte bancaire.

Les indices qui doivent vous alerter

Même si l'email semble authentique au premier coup d'œil, plusieurs détails trahissent la fraude :

L'adresse de l'expéditeur : En cliquant sur le nom de l'expéditeur, vous verrez souvent une adresse mail qui n'a aucun lien avec le domaine apple.com.

En cliquant sur le nom de l'expéditeur, vous verrez souvent une adresse mail qui n'a aucun lien avec le domaine apple.com. Les erreurs de personnalisation : Des formules génériques ou des bugs d'affichage comme "Bonjour {Name}" sont des signes immédiats d'un envoi de masse automatisé.

Des formules génériques ou des bugs d'affichage comme "Bonjour {Name}" sont des signes immédiats d'un envoi de masse automatisé. Le canal de communication : C'est le point le plus important. Apple ne vous demandera jamais de régler un problème de facturation en appelant un numéro aléatoire reçu par mail.

En réalité, toute notification légitime concernant Apple Pay ou une transaction refusée apparaîtra directement via une notification push sur votre iPhone ou dans l'application Cartes.

Si vous recevez ce type de message, gardez votre sang-froid. Ne cliquez sur rien, n'appelez pas le numéro indiqué et supprimez l'email. En cas de doute, ouvrez simplement vos Réglages ou votre app Cartes pour vérifier votre historique d'achats : si rien n'y figure, vous venez d'échapper à une arnaque.



Via