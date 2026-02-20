La messagerie satellite de l’iPhone sauve six skieurs lors d’une avalanche

Il y a des technologies qu’on achète sans vraiment croire qu’on en aura besoin. L’alerte SOS par satellite de l’iPhone en fait partie.

Mardi au lac Tahoe, un iPhone a encore sauvé des vies

Mardi 18 février 2026, une avalanche s’est déclenchée dans les hauteurs enneigées proches du lac Tahoe, en Californie. Six skieurs se sont retrouvés bloqués, vivants, mais coupés du monde. Pas de réseau. Pas de Wi-Fi. Juste du blanc, du froid, et un iPhone dans la poche.



C’est ce téléphone qui a tout changé. Grâce à la connexion satellite intégrée aux modèles iPhone 14 et versions ultérieures, les skieurs ont pu entrer en contact avec les secours du comté de Nevada. Pas un appel d’urgence classique — une communication par messages texte, relayée en orbite, pendant quatre heures consécutives. De l’autre côté du fil, des agents coordonnaient les interventions en temps réel, arbitrant entre les zones accessibles et celles que les conditions rendaient trop dangereuses pour les sauveteurs.

Quatre heures. C’est le temps qu’a duré cet échange silencieux entre les rescapés et les équipes au sol, satellite après satellite, dans une zone où un SMS normal n’aurait eu aucune chance de passer.



La fonction existe depuis fin 2022. Apple la propose (à ce jour) gratuitement, sans abonnement. Elle a déjà été utilisée lors d’accidents de voiture en montagne, d’incendies de forêt, de disparitions en randonnée. À chaque fois, le scénario est le même : un endroit sans réseau, une situation critique, et cette petite icône satellite qui s’allume dans le coin de l’écran.



Ce qui frappe dans l’histoire du lac Tahoe, ce n’est pas la technologie en elle-même. C’est la durée. Quatre heures de contact maintenu dans un silence blanc, entre des gens ensevelis et des gens qui cherchaient comment les atteindre. Ce n’est plus une fonctionnalité. C’est une présence.



