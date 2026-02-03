iTunes reste toujours populaire en 2026

Contrairement à l’idée reçue qui la présente comme un vestige dépassé de l’époque des téléchargements, iTunes démontre une résilience impressionnante face à la domination écrasante des services de streaming, notamment Apple Music, Spotify, YouTube, etc.

Une base cliente impressionnante

Selon le newsletter Soundbite d’Ashley Carman publié par Bloomberg (« Why Record Labels Still Care About iTunes »), les majors du disque continuent de placer iTunes au cœur de leurs stratégies - et ce, sur les conseils insistants d’Apple elle-même. La firme de Cupertino pousse activement ses partenaires à ne pas se limiter aux abonnés Apple Music, mais à cibler aussi, et surtout, la large base d’utilisateurs iTunes qui achètent encore des morceaux et des albums.

Plus de 80 % des utilisateurs iTunes ne sont pas abonnés à Apple Music , ce qui représente un vivier important de « nouveaux yeux et oreilles », surtout pendant la semaine de sortie d’un album. (On ignore combien utilisent d’autres services de streaming concurrents.)

La moitié des clients iTunes actuels ont commencé à acheter des morceaux sur la plateforme au cours des 10 dernières années - c'est-à-dire depuis le lancement d'Apple Music en 2015 -, preuve que l'adoption ne s'est pas arrêtée.

Près de 50 % des 10 000 albums les plus vendus chaque trimestre sont des sorties récentes, montrant que les gens n'achètent pas seulement des classiques ou des nostalgiques, mais découvrent et achètent activement de la musique actuelle.

Ces chiffres confirment l’existence d’un marché solide pour les téléchargements et la propriété numérique, même si le streaming représente la majorité de la consommation musicale à date. De nombreux artistes populaires utilisent iTunes pour des opérations marketing ponctuelles spectaculaires (sorties surprises, bundles exclusifs, etc.), mais les données montrent que l’attrait de la plateforme va bien au-delà de ces cas isolés.



Apple continue de promouvoir iTunes auprès de ses partenaires industriels tout en développant Apple Music (via des offres comme les essais gratuits actuels de 3 mois). Cette stratégie à deux volets est logique : iTunes génère des revenus complémentaires et touche une clientèle qui ne streame pas (ou streame ailleurs), sans entrer en concurrence directe avec l’abonnement.



Si le streaming a transformé les habitudes d’écoute de la majorité des gens, iTunes prouve qu’il existe toujours une demande robuste et en évolution pour l’achat direct de titres et d’albums. L'objectif des clients étant bien souvent de conserver leur musique dans le temps, même sans connexion Internet ou abonnement.