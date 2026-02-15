Apple tourne discrètement la page d’iWork, sa suite bureautique historique lancée pour rivaliser avec Microsoft Office. Un virage symbolique qui confirme la transition du groupe de Cupertino vers un écosystème logiciel davantage centré sur les services et l’abonnement.

Apple tourne la page iWork après vingt ans

Depuis deux décennies, la marque iWork représentait l’alternative d’Apple à Microsoft Office. Mais cette époque semble révolue. La firme de Cupertino a supprimé la section iWork de son site web, redirigeant désormais les visiteurs vers une page générique consacrée à l’ensemble de ses applications.



Ce changement stratégique coïncide avec le lancement d’Apple Creator Studio, un service d’abonnement à 12,99 euros par mois qui regroupe des logiciels professionnels comme Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro. Pages, Keynote et Numbers y figurent également, mais sans mention de leur ancienne appellation collective.



La trajectoire d’iWork illustre l’évolution du modèle économique d’Apple. Lancée en 2005 au prix de 79 euros, cette suite bureautique regroupait initialement Keynote et Pages, avant d’accueillir Numbers en 2007. Le trio est devenu gratuit en 2013, marquant un tournant majeur dans la stratégie logicielle de la marque à la pomme.

Aujourd’hui, bien que les applications de base restent accessibles sans frais, Creator Studio débloque des fonctionnalités premium : bibliothèque de contenus professionnels, modèles exclusifs et outils avancés de traitement d’image. Cette approche transforme progressivement iWork d’un produit gratuit en service freemium.

Cette disparition s’inscrit dans un mouvement plus large. Apple délaisse progressivement le préfixe “i” qui caractérisait ses produits. iPhoto est devenu Photos, iTunes s’est fragmenté en Music, TV et Podcasts. Seuls iPhone, iPad, iMac et iCloud conservent cette nomenclature emblématique des années 2000.



Les documents d’assistance technique mentionnent encore iWork, suggérant une transition progressive plutôt qu’une rupture brutale. Le signal est sans équivoque : après vingt ans d’existence, iWork s’efface au profit d’une approche logicielle plus intégrée chez Apple et d’un modèle par abonnement nettement plus lucratif pour l’entreprise, mais moins avantageux pour les utilisateurs.