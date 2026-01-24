Les puces Apple représentent 20% du marché de l'ordinateur portable après 5 ans

En cinq ans à peine, Apple a réussi un tour de force rarement observé dans l'industrie informatique. Partie de zéro avec ses processeurs ARM maison fin 2020, la marque à la pomme s'approche dangereusement des parts de marché d'AMD sur le segment des ordinateurs portables. D'après les dernières données de Mercury Research analysées par Bernstein Research, Apple détient désormais entre 18 et 19% du marché laptop, contre environ 21-22% pour AMD. Un écart qui se réduit trimestre après trimestre.

Une ascension fulgurante qui bouscule l'équilibre du marché

Ce qui frappe dans ces chiffres, c'est la vitesse d'exécution. Là où AMD a mis des décennies à se construire une position sur ce secteur, Apple a grappillé près de 20% de parts en l'espace de cinq ans seulement. Cette progression témoigne d'une adoption massive des MacBook Air et Pro équipés de puces M1, M2, M3, M4 et désormais M5.

L'approche d'Apple diffère fondamentalement de celle d'AMD : plutôt que de proposer des processeurs à différents constructeurs, Cupertino contrôle l'intégralité de la chaîne, du silicium au logiciel. Cette intégration verticale lui permet d'optimiser chaque composant pour macOS, offrant ainsi une efficacité énergétique et des performances que les solutions x86 peinent parfois à égaler, notamment sur l'autonomie. Le pari risqué de 2020 s'est transformé en succès commercial indéniable.

Intel, le géant aux pieds d'argile

Si Apple et AMD progressent, c'est bien sûr au détriment d'Intel. Le fondeur historique conserve certes plus de 60% du marché des portables, mais cette position s'érode constamment depuis 2017, où il détenait encore plus de 95% de parts. Le leadership d'Intel vacille, pris en tenaille entre l'agilité d'Apple et l'offensive tarifaire d'AMD sur le segment x86.

Sur les ordinateurs de bureau, la situation dessine des contours différents. Apple y détient environ 10% de parts, un score honorable mais loin de sa performance laptop. C'est AMD qui tire son épingle du jeu sur ce terrain, gagnant progressivement du terrain face à Intel, notamment grâce à ses processeurs Ryzen X3D plébiscités par les joueurs et créateurs de contenu. De fait, l'efficacité énergétique apportée par les puces Apple est moins tangible sur des ordinateurs fixes branchés en permanence, ce qui peut expliquer leur difficulté à s'imposer sur ce terrain.

Cette redistribution des cartes pose une question intéressante pour l'avenir : jusqu'où Apple peut-il aller ? Avec des rumeurs de MacBook d'entrée de gamme plus abordables et l'arrivée prochaine des puces M5 Pro et Max, la firme californienne pourrait bien franchir la barre symbolique des 20% cette année.