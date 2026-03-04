MacBook Neo : les sacrifices d'Apple pour atteindre le prix canon 699 €

Le MacBook Neo doté de la puce A18 Pro est officiel, et son prix de 699 € (599 € pour les étudiants) fait indéniablement son effet. C'est le Mac portable le moins cher de l'histoire récente d'Apple, et pour beaucoup d'utilisateurs, c'est une porte d'entrée bienvenue dans l'écosystème macOS. Mais pour atteindre ce tarif, Apple a fait des choix, et certains méritent qu'on s'y attarde avant de sortir la carte bleue.

Ce que le MacBook Neo sacrifie

La liste des compromis est plus longue qu'on ne pourrait l'imaginer pour un produit Apple en 2026 :

8 Go de RAM fixes : aucune option pour upgrader, peu importe la configuration choisie

: aucune option pour upgrader, peu importe la configuration choisie Puce A18 Pro : moins de puissance que les dernières puces M

: moins de puissance que les dernières puces M Touch ID uniquement sur le modèle 512 Go (à 799 €) : le modèle d'entrée de gamme en est dépourvu

(à 799 €) : le modèle d'entrée de gamme en est dépourvu Deux ports USB-C aux vitesses différentes : l'un en USB 3, l'autre en USB 2 seulement

: l'un en USB 3, l'autre en USB 2 seulement Pas de MagSafe et la charge se fait uniquement via USB-C, limitée à 20 W

et la charge se fait uniquement via USB-C, Pas de rétroéclairage du clavier

Pas de True Tone, pas de capteur de luminosité ambiante : la luminosité ne s'ajuste pas automatiquement

: la luminosité ne s'ajuste pas automatiquement Wi-Fi 6E et non Wi-Fi 7, contrairement aux MacBook Air actuels

et non Wi-Fi 7, contrairement aux MacBook Air actuels 2 haut-parleurs et 2 micros seulement, contre 4 et 3 sur le MacBook Air

seulement, contre 4 et 3 sur le MacBook Air Un seul écran externe supporté en 4K 60 Hz, sans MiniLED ni ProMotion

supporté en 4K 60 Hz, sans MiniLED ni ProMotion Autonomie en retrait (16 heures) par rapport aux autres MacBook

La puce A18 Pro est solide (sans doute proche des M1/M2), mais le reste de la fiche technique rappelle davantage un iPad Pro qu'un MacBook Air - ce qui est logique, puisque c'est précisément de là que vient cette architecture. En vérité, ce MacBook Neo est un iPad non tactile doté d'un clavier, ni plus ni moins.

Face au MacBook Air M2, le calcul est moins évident

Le point le plus délicat de ce MacBook Neo, c'est sa position tarifaire face à la concurrence… d'Apple elle-même. Le MacBook Air M2 est aujourd'hui trouvable autour de 799 €, soit 100 € de plus que le Neo. Pour cette différence, vous obtenez 16 Go de RAM, MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 identiques, le rétroéclairage du clavier, Touch ID, True Tone, et une meilleure autonomie.

Le MacBook Neo s'adresse clairement à ceux pour qui le budget est la priorité absolue : étudiants, primo-accédants à macOS, ou utilisateurs avec des besoins légers (navigation, traitement de texte, apps bureautiques). Pour un usage intensif (montage vidéo, développement, multitâche lourd... les 8 Go de RAM non extensibles seront vite à l'étroit, et le MacBook Air reste le choix le plus sensé, même si le MacBook Air M5 coûte près de deux fois plus cher.

À 699 €, le MacBook Neo est un vrai point d'entrée dans l'univers Apple. Mais les compromis sont réels, et mieux vaut les avoir en tête pour ne pas regretter son achat six mois plus tard.



Au final, dans un monde où le MacBook Air M2 reste sous les 800€, on ne peut que vous le conseiller face au MacBook Neo. D'ailleurs, le même genre de dilemme se pose entre l'iPhone 17e et l'iPhone 16 également à des prix très voisins. En revanche, pour un étudiant ou ado nouveau venu dans l'écosystème Apple, le MacBook Neo lui conviendra parfaitement (surtout à 599€ sur le store éducation) et il ne sentirait sans doute pas la différence. En somme, le MacBook Neo est objectivement meilleur que n'importe quel PC Windows de la même gamme, et c'est tout ce qui importe.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.