Nouveau MacBook : Apple prépare une explosion de couleurs pour mars

Mars 2026 s'annonce comme un tournant très important pour l'entreprise de Tim Cook. Alors que les gammes Pro et Air se sont enfermées ces dernières années dans une esthétique sobre et très (trop ?) sérieuse, Apple s'apprêterait à réintroduire un peu de légèreté dans son catalogue. Le retour du MacBook "tout court" ne serait pas qu'une question de fiche technique, mais une véritable opération séduction par le design.

Le retour du fun : du rose, du bleu et du jaune

Si vous trouviez les derniers Mac un peu austères avec leur éternel duel entre le Gris Sidéral et l'Argent, cette nouvelle devrait vous ravir. D'après les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, Apple teste actuellement une palette de coloris audacieux pour son futur ordinateur d'entrée de gamme.

Loin des teintes douces et parfois indiscernables du MacBook Air, ce nouveau modèle pourrait arborer des couleurs plus franches : du bleu, du vert clair, du rose et même du jaune. Cette stratégie rappelle évidemment le succès des iMac 24 pouces ou celui, plus récent, de l'iPhone 17 Pro et son coloris "Orange Cosmique". L'objectif est simple : créer un coup de cœur visuel immédiat tout en gardant les couleurs plus sobres pour les MacBook Pro.

Rassurez-vous, Apple ne compte pas revenir au plastique pour autant. La marque aurait mis au point un nouveau procédé de fabrication de l'aluminium, plus économique, permettant de conserver un châssis métallique premium tout en réduisant la facture finale. C’est un point crucial : proposer un objet fun sans qu'il paraisse cheap.

Une stratégie agressive pour conquérir le grand public

Au-delà des couleurs, c'est le positionnement tarifaire de cette machine qui risque de faire mal à la concurrence. Jusqu'ici, le ticket d'entrée dans l'écosystème macOS restait le MacBook Air, une machine excellente mais qui reste au dessus des 1000 euros au prix officiel.

Avec un tarif estimé autour de 699 dollars (probablement un peu moins de 900 euros chez nous avec la TVA), ce MacBook vise une cible bien précise : les étudiants, le secteur de l'éducation et les entreprises cherchant à équiper leurs flottes à moindre coût. C'est l'attaque frontale tant attendue contre les Chromebooks et les PC portables de milieu de gamme.

Pour beaucoup d'utilisateurs qui se contentent de navigation web, de streaming et de bureautique, le MacBook Air est devenu "trop" puissant et trop onéreux. Ce nouveau MacBook coloré viendrait combler ce vide en devenant le choix par défaut, un peu à la manière de l'iPhone "e" ou de l'iPad standard. D'ailleurs, Apple s'inspirerait largement des coloris de sa tablette entrée de gamme, et ce n'est pas un hasard.v



En somme, Apple veut vous proposer l'ordinateur le plus accessible de son histoire, avec suffisamment de personnalité pour que vous ayez envie de l'exhiber en amphi ou au café.



