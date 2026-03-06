Benchmark : la puce M5 Max explose le record d’un MacBook

Le premier résultat Geekbench 6 pour la puce M5 Max d'Apple est apparu, établissant un nouveau record de performance sur un MacBook Pro 16 pouces. Il aurait surprenant qu’il n’en soit pas ainsi, mais même la dernière Ultra est dépassée, c’est dire !

La M5 Max est la plus puissante du moment

Ce score préliminaire montre que la M5 Max dotée d'un processeur 18 cœurs obtient 29 233 points en performance multicœur, dépassant la moyenne de 27 726 de la puce M3 Ultra (32 cœurs) du Mac Studio. La M5 Max devient ainsi la puce Apple Silicon la plus rapide à ce jour, surpassant tous les autres processeurs PC grand public dans la base de données Geekbench pour les performances multicœurs.

Comparaison des scores multicœurs :

MacBook Pro 16 pouces M5 Max (18 cœurs CPU) : 29 233 (un seul résultat)

Mac Studio M3 Ultra (32 cœurs CPU) : 27 726 (moyenne)

Mac Studio / MacBook Pro 16 pouces M4 Max (16 cœurs CPU) : ~25 702–26 166 (moyennes)

La M5 Max offre environ 5 % de performances multicœurs en plus par rapport à la M3 Ultra, et 14 à 15 % de mieux que la M4 Max.



En monocœur, la M5 Max atteint 4 268 points, aligné sur la puce M5 de base (présente dans le MacBook Pro 14 pouces d'octobre 2025), et établit un record absolu pour tout processeur PC grand public, devant la série AMD Ryzen 9.



Côté GPU (benchmark Metal), la M5 Max avec GPU 40 cœurs obtient 218 772 et 232 718 points (deux résultats). Ces scores sont inférieurs de 5 à 10 % à la moyenne maximale de la M3 Ultra (~245 053), mais supérieurs de plus de 20 % à celle de la M4 Max (~191 600).



Au global, la M5 Max apporte jusqu'à 15 % de gain en performances CPU et jusqu'à 20 % en GPU par rapport à la génération précédente (M4 Max), en ligne avec les annonces d'Apple. L’écart est abyssale avec les anciens modèles sous Intel et même avec les M1 et M2.



Les MacBook Pro 2026 équipés des puces M5 Pro et M5 Max sont désormais disponibles en précommande, avec 1 To de SSD de base, avec les premières livraisons aux clients et l'arrivée en magasin prévue le 11 mars 2026.