🔥 Apple lance les surpuissants MacBook Pro M5 Pro et Max

Apple vient d'officialiser ce que tout le monde attendait depuis des semaines : les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces embarquent désormais les puces M5 Pro et M5 Max. Le message d'Apple est clair : pour ceux qui ont besoin du maximum de puissance dans un châssis portable, l'heure est venue de passer à la génération suivante, sans pour autant tout changer.

MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : Apple repousse encore les limites

Des puces M5 Pro et M5 Max conçues pour l’IA

Le coeur du nouveau MacBook Pro 2026 repose sur une architecture inédite, baptisée Fusion Architecture. Pour la première fois, Apple combine deux dies dans un seul système sur puce, ce qui permet d’atteindre des niveaux de performance difficiles à égaler. Les deux puces partagent un CPU pouvant aller jusqu’à 18 cœurs, dont 6 super-coeurs représentant les processeurs les plus rapides du marché selon Apple, et 12 cœurs de performance optimisés pour les tâches multithreads.



La nouveauté la plus marquante est l’intégration de Neural Accelerators dans chaque cœur du GPU. Cette conception permet au MacBook Pro de traiter des modèles de langage et de générer du contenu par IA entièrement en local, sans connexion internet requise. Par rapport aux modèles M4 Pro et M4 Max, les gains atteignent 4 fois en traitement LLM et 3,8 fois en génération d’images. Face aux M1, l’écart monte jusqu’à 8 fois. Les graphismes progressent quant à eux de 50 % par rapport à la génération précédente, ce qui bénéficie aux designers 3D, aux artistes VFX et aux monteurs vidéo.



En termes de mémoire, le M5 Pro supporte jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 307 Go/s, tandis que le M5 Max monte jusqu’à 128 Go avec 614 Go/s. Ces chiffres permettent d’alimenter des projets vidéo en 8K, des modèles d’IA volumineux ou des simulations complexes sans ralentissement.

Un stockage deux fois plus rapide

Le nouveau MacBook Pro double la vitesse de lecture et d’écriture par rapport à la génération M4, avec des débits atteignant 14,5 Go/s. En pratique, l’import de fichiers RAW massifs, le rendu de séquences vidéo lourdes ou le chargement de grands modèles d’IA deviennent sensiblement plus rapides. Le M5 Pro démarre désormais avec 1 To de stockage inclus en standard, et le M5 Max avec 2 To, une amélioration directe par rapport aux configurations d’entrée de gamme précédentes.

Un écran parmi les meilleurs du marché

L’écran Liquid Retina XDR reste une référence dans l’univers des ordinateurs portables professionnels. Il affiche une luminosité de pointe de 1 600 nits en HDR et 1 000 nits en SDR, avec un contraste extrêmement précis grâce à la technologie mini-LED. Une option nano-texture est disponible pour les environnements très lumineux, réduisant les reflets sans dégrader la qualité d’image. Le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion va de 24 à 120 Hz, ce qui fluidifie l’interface et économise la batterie selon les situations.

Une autonomie record et une recharge rapide

Apple annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, un chiffre qui place le MacBook Pro très au-dessus de la majorité des ordinateurs Windows haut de gamme. Les utilisateurs provenant de MacBook Pro Intel gagnent en moyenne 13 heures supplémentaires. Ceux qui viennent de modèles M1 bénéficient encore d’environ 3 heures de plus. La charge rapide permet d’atteindre 50 % en 30 minutes avec un adaptateur USB-C de 96 W ou plus. Contrairement à de nombreux PC concurrents, la performance reste identique sur batterie ou sur secteur.

Une connectivité complète

La connectivité du nouveau MacBook Pro est particulièrement bien dotée. On trouve trois ports Thunderbolt 5 offrant des débits très élevés pour le transfert de données et la connexion d’écrans, une prise HDMI compatible avec la résolution 8K, un slot SDXC pour l’import direct de cartes mémoire, et le MagSafe 3 pour la charge. Le M5 Pro peut piloter jusqu’à deux écrans externes haute résolution, tandis que le M5 Max en gère jusqu’à quatre simultanément.



La nouveauté côté sans-fil est l’intégration de la puce N1, conçue par Apple, qui active le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Le Wi-Fi 7 apporte des débits théoriques beaucoup plus élevés et une latence réduite, utile notamment pour les transferts de fichiers volumineux ou le streaming professionnel. Le Bluetooth 6 améliore la précision et la fiabilité des connexions avec les périphériques.

Prix et disponibilité

Les précommandes démarreront demain, le 4 mars 2026, avec une livraison et une disponibilité en boutique à partir du 11 mars.



Les tarifs en France sont les suivants :



Les deux coloris proposés sont le noir sidéral et l’argent.