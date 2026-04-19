Mac Studio M5 : le renouvellement repoussé à octobre selon Gurman

Le prochain Mac Studio se fait attendre alors qu’une sortie était espérée avant l’été, Mark Gurman indique désormais un lancement repoussé à l’automne en raison de tensions sur les composants.

Mac Studio M5 : encore un peu de patience

C’est l’autre information glissée dans la newsletter dominicale de Mark Gurman ce week-end, et elle risque de décevoir les utilisateurs qui attendaient un Mac Studio mis à jour avant l’été. Selon le journaliste de Bloomberg, Apple aurait visé une sortie à mi-année pour la nouvelle génération de sa machine de bureau créative, mais ce calendrier aurait depuis été revu à la hausse. Le lancement ne serait désormais plus attendu avant octobre.



La raison invoquée est conjoncturelle : l’industrie tech traverse actuellement une pénurie de mémoire et de stockage qui ralentit les chaînes d’approvisionnement, et Apple n’y échappe pas. La situation est d’autant plus visible que les stocks de Mac de bureau se raréfient depuis plusieurs semaines. La plupart des configurations de Mac mini et de Mac Studio affichent des délais de livraison d’au moins un mois, et certains modèles ont tout simplement disparu de la boutique en ligne.

Beaucoup avaient interprété ces ruptures comme le signe d’un renouvellement imminent. L’hypothèse était séduisante, mais Gurman la balaye : ce n’est pas un lancement discret qui explique les tensions sur les stocks, mais bien des contraintes d’approvisionnement réelles. Ceux qui espéraient une annonce avant le WWDC en juin devront donc patienter encore plusieurs mois.



Le Mac Studio actuel tourne sur puce M3 Ultra ou M4 Max. Son successeur embarquera vraisemblablement une puce M5, dans la continuité de la cadence observée sur les autres Mac. Rappelons que le MacBook Neo, lancé récemment à 699 euros, et les MacBook Air et MacBook Pro restent bien disponibles, ce qui laisse penser qu’Apple a effectivement priorisé l’approvisionnement de ses portables au détriment de sa gamme desktop.



Pour les professionnels qui misaient sur un Mac Studio renouvelé cet été, la patience sera la principale qualité requise jusqu’à l’automne.