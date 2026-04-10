Apple démarre 2026 sur une hausse des ventes de Mac

Dans un marché du PC fragilisé par les tensions économiques et les pénuries de composants, Apple parvient à maintenir une dynamique solide. Portée par la demande pour ses Mac et le lancement récent du MacBook Neo, la marque affiche des performances supérieures à la moyenne du secteur, tout en restant confrontée à des défis d’approvisionnement qui pourraient peser sur la suite de l’année.

Le Mac résiste mieux que prévu dans un marché PC sous tension

Le marché mondial des PC a traversé un premier trimestre 2026 en demi-teinte. Selon les données préliminaires publiées par le cabinet IDC, les livraisons mondiales ont progressé de 2,5 % sur un an, atteignant 65,6 millions d’unités. Un chiffre positif en apparence, mais qui cache une réalité plus fragile. Les pénuries de composants et la dégradation du contexte économique commencent à peser, et IDC anticipe un recul des volumes pour le reste de l’année à mesure que les prix des machines continuent de grimper.



Dans ce contexte difficile, Apple tire son épingle du jeu. La firme de Cupertino a expédié 6,2 millions de Mac au cours du premier trimestre, soit une progression de 9,1 % par rapport à la même période l’année dernière. Sa part de marché passe ainsi de 8,9 % à 9,5 %, consolidant sa quatrième place mondiale derrière Lenovo, HP et Dell. C’est l’une des meilleures performances du top 5, dans un secteur où HP recule de 4,9 %, seule enseigne à afficher un bilan négatif parmi les cinq premiers.



La croissance la plus spectaculaire revient toutefois à ASUS, avec un bond de 17,1 % et 4,8 millions d’unités livrées. Le constructeur taïwanais, qui monte à 7,2 % de parts de marché, illustre une dynamique de redistribution des cartes que les analystes d’IDC placent au coeur des prévisions pour 2026. Lenovo reste leader incontesté avec 16,5 millions d’unités et 8,6 % de croissance.

Pour Apple, la progression est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement. Certaines configurations du Mac Studio affichent actuellement des délais de livraison pouvant aller jusqu’à cinq mois, signe que la demande dépasse les capacités de production disponibles. IDC souligne que la solidité des chaînes d’approvisionnement sera déterminante pour la suite, notamment l’accès aux composants mémoire, devenus des ressources critiques.



On peut aussi mentionner le MacBook Neo lancé en mars, qui devrait permettre à Apple de poursuivre sa croissance sur le reste de l’année, malgré un nouveau risque de pénurie, cette fois lié au processeur plutôt qu’à la RAM.

Apple présentera ses résultats financiers officiels du deuxième trimestre le 30 avril prochain. Les investisseurs et observateurs scruteront de près l’impact de ces pénuries sur les marges, un sujet qu’Apple avait déjà évoqué lors de son précédent appel aux résultats.