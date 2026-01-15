Spotify démarre 2026 avec une énième augmentation de prix aux USA



L’écart se creuse entre Apple Music et Spotify aux États-Unis. Désormais, Spotify propose un tarif sur 12 mois équivalent à celui d’Apple Music sur 14 mois. Le service d’Apple offre donc, en théorie, deux mois gratuits par rapport à l’offre de Spotify, ce qui risque de compliquer l’attraction de nouveaux clients à l’avenir.

Spotify est définitivement plus cher qu’Apple Music aux États-Unis

Spotify a confirmé aujourd’hui une nouvelle augmentation tarifaire aux États-Unis, en Estonie et en Lettonie. L’abonnement individuel Premium passe de 11,99 à 12,99 dollars par mois, soit exactement deux dollars de plus qu’Apple Music qui reste figé à 10,99 dollars. Cette différence marque un tournant historique dans la bataille du streaming musical, Spotify ayant toujours misé sur une tarification agressive pour conquérir des parts de marché.



Les formules multi-utilisateurs subissent également des hausses. L’abonnement Duo pour deux comptes grimpe de 16,99 à 18,99 dollars mensuels, tandis que la formule Famille bondit de 19,99 à 21,99 dollars. Même les étudiants n’échappent pas à cette vague d’augmentation avec un tarif passant de 5,99 à 6,99 dollars. Spotify justifie ces changements par la nécessité de refléter la valeur apportée et de continuer à offrir la meilleure expérience possible tout en rémunérant les artistes.



Cette politique tarifaire révèle la force supplémentaire qu’Apple possède sur ce marché. Contrairement à Spotify dont toute l’activité repose sur le streaming musical, Apple bénéficie d’un écosystème diversifié générant des revenus massifs via l’iPhone, l’iPad, le Mac et ses services associés. Cette assise financière permet à Apple de maintenir des prix compétitifs sur Apple Music sans mettre en péril sa rentabilité globale, là où Spotify doit augmenter régulièrement ses tarifs pour équilibrer ses comptes.

L’historique des augmentations Spotify traduit cette fragilité économique. Après avoir conservé son prix de 9,99 dollars pendant plus d’une décennie depuis son lancement américain en 2011, la plateforme a multiplié les hausses depuis juillet 2023. Une première augmentation a porté le prix à 10,99 dollars, suivie d’une seconde à 11,99 dollars en juin 2024, avant cette troisième hausse à 12,99 dollars en janvier 2026.



Cette situation devrait logiquement inciter davantage d’utilisateurs à basculer vers le service d’Apple. La différence de deux dollars par mois représente 24 dollars d’économies annuelles pour un abonnement individuel, un écart suffisamment significatif pour motiver un changement d’habitudes. L’intégration native d’Apple Music dans l’écosystème Apple constitue également un argument de poids pour les possesseurs d’iPhone, iPad ou Mac.



La France anticipe déjà cette tendance puisque Spotify y est officiellement plus cher qu’Apple Music depuis 2025, avec un écart de 0,15 euro en défaveur de la plateforme suédoise. Cette nouvelle augmentation américaine fait craindre une réplique européenne dans les mois à venir. Espérons que Spotify n’appliquera pas cette même politique tarifaire en Europe et plus précisément en France au courant de l’année 2026, épargnant ainsi aux utilisateurs français une quatrième hausse qui creuserait encore davantage l’écart avec Apple Music.