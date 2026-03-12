Google Maps va lancer la navigation 3D immersive

Google Maps s’apprête à connaître l’une de ses plus grandes évolutions depuis plus de dix ans. Google a annoncé une refonte importante de son application de cartographie avec deux nouvelles fonctionnalités majeures.

La navigation immersive arrive dans Google Maps et c'est une réelle nouveauté

Google Maps évolue avec l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini développée par Google. L’application introduit une nouvelle navigation immersive qui transforme la carte traditionnelle en une représentation en 3D beaucoup plus réaliste.

Grâce à l’analyse de milliards d’images satellites et de données Street View, l’itinéraire affiche désormais les bâtiments, les ponts et le relief du terrain. Le résultat permet de mieux visualiser l’environnement pendant un trajet. Cette vue en 3D ne sert pas seulement à améliorer l’esthétique. Elle permet aussi d’afficher plus précisément certains éléments importants de la route comme les marquages au sol, les passages piétons ou les feux de signalisation.

Le système adapte aussi automatiquement le niveau de zoom. Sur l’autoroute, la carte s’élargit pour donner une vue globale du trajet. À l’approche d’une intersection complexe, elle se rapproche pour montrer les détails nécessaires. Le guidage vocal devient également plus naturel. Les indications utilisent davantage de repères visibles dans l’environnement, comme des bâtiments ou des carrefours.

Google Maps améliore aussi la fin du trajet. L’application peut désormais repérer l’entrée exacte d’un bâtiment et suggérer les parkings situés à proximité de la destination. Elle compare également plusieurs itinéraires en expliquant leurs différences, par exemple la durée du trajet, la présence de péages ou le niveau de trafic.

Uniquement aux USA dans un premier temps (comme d'habitude).

Ask Maps : poser des questions à la carte

En parallèle, Google introduit Ask Maps, une nouvelle interface basée sur l’intelligence artificielle. Cette fonction permet de poser des questions directement dans l’application pour trouver des lieux précis. Par exemple, il devient possible de demander un café calme pour travailler, un restaurant ouvert tard ou un endroit spécifique à visiter.