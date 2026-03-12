Google Maps va lancer la navigation 3D immersive

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)
  • 💬 5 coms
  • 🔈 Écouter

google maps icone app ipa iphoneGoogle Maps s’apprête à connaître l’une de ses plus grandes évolutions depuis plus de dix ans. Google a annoncé une refonte importante de son application de cartographie avec deux nouvelles fonctionnalités majeures.

La navigation immersive arrive dans Google Maps et c'est une réelle nouveauté

Google Maps évolue avec l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini développée par Google. L’application introduit une nouvelle navigation immersive qui transforme la carte traditionnelle en une représentation en 3D beaucoup plus réaliste.

Grâce à l’analyse de milliards d’images satellites et de données Street View, l’itinéraire affiche désormais les bâtiments, les ponts et le relief du terrain. Le résultat permet de mieux visualiser l’environnement pendant un trajet. Cette vue en 3D ne sert pas seulement à améliorer l’esthétique. Elle permet aussi d’afficher plus précisément certains éléments importants de la route comme les marquages au sol, les passages piétons ou les feux de signalisation.

google maps 3d immersif

Le système adapte aussi automatiquement le niveau de zoom. Sur l’autoroute, la carte s’élargit pour donner une vue globale du trajet. À l’approche d’une intersection complexe, elle se rapproche pour montrer les détails nécessaires. Le guidage vocal devient également plus naturel. Les indications utilisent davantage de repères visibles dans l’environnement, comme des bâtiments ou des carrefours.

Google Maps améliore aussi la fin du trajet. L’application peut désormais repérer l’entrée exacte d’un bâtiment et suggérer les parkings situés à proximité de la destination. Elle compare également plusieurs itinéraires en expliquant leurs différences, par exemple la durée du trajet, la présence de péages ou le niveau de trafic.

Uniquement aux USA dans un premier temps (comme d'habitude).



Ask Maps : poser des questions à la carte

En parallèle, Google introduit Ask Maps, une nouvelle interface basée sur l’intelligence artificielle. Cette fonction permet de poser des questions directement dans l’application pour trouver des lieux précis. Par exemple, il devient possible de demander un café calme pour travailler, un restaurant ouvert tard ou un endroit spécifique à visiter.

google maps new logo
5 réactions

GuiJacq - iPhone premium

Je suis passé à TomTom gratuit pour tester. Ça fait le minimum mais au moins ce n’est pas américain, pour le reste j’utilise mon cerveau.

12/03/2026 à 21h44

OzVirtu - iPhone premium

@Amarok

Oui je sais bien, c’était juste une critique sur  qui est en retard sur tout 👀

12/03/2026 à 20h38

Amarok - iPhone premium

@OzVirtu
Ah, pourtant c’est pas une évolution waouh. D’autres GPS le font déjà. Mais bon, tellement gmaps est aux fraises pour un guidage efficace que ça en devient une révolution 😂

12/03/2026 à 20h11

Alchamed - iPhone premium

Ça commence à être usant de payer des produits à ces marques là pour ne profiter que de la moitié des services. Encore une fois, une fonction réservé aux américains.. Abherant

12/03/2026 à 19h35

OzVirtu - iPhone premium

RIP  Plans…🙏🏼🕯️

12/03/2026 à 19h30

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles