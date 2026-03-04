GPT 5.3 Instant : OpenAI corrige le côté cringe de ChatGPT

OpenAI a déployé ce mardi GPT-5.3 Instant, une mise à jour de son modèle le plus utilisé dans ChatGPT, disponible gratuitement pour tous les utilisateurs et via l'API sous l'identifiant gpt-5.3-chat-latest. Pas de nouvelle fonctionnalité spectaculaire ici : l'objectif est de corriger ce qui rendait les échanges quotidiens légèrement pénibles. Pour les utilisateurs d'iPhone et de Mac qui s'appuient sur ChatGPT au fil de la journée, c'est une mise à jour qui se ressentira davantage qu'elle ne se lira dans un tableau comparatif.

Moins de leçons de morale, plus de réponses directes

Le principal grief contre GPT-5.2 Instant tenait à son côté condescendant. Le modèle avait tendance à ouvrir ses réponses par de longs préambules défensifs (même sur des questions parfaitement légitimes) et à sous-entendre des intentions douteuses là où il n'y en avait pas. GPT-5.3 Instant réduit nettement ces comportements : il répond d'abord, et ne moralise qu'en cas de vraie nécessité.

Le ton général a également été retravaillé. Les formules théâtrales disparaissent au profit d'échanges plus directs. OpenAI précise aussi vouloir stabiliser la personnalité du modèle d'une mise à jour à l'autre, pour que les améliorations futures ressemblent à des gains de compétence plutôt qu'à des changements de caractère - une cohérence que les utilisateurs réguliers apprécieront.

Des recherches web plus fiables, moins d'hallucinations

Sur les requêtes appuyées par une recherche web, le modèle fait mieux le tri entre ce qu'il trouve en ligne et ce qu'il sait déjà, sans se noyer dans des listes de liens peu utiles. OpenAI annonce une réduction des hallucinations de 26,8% avec accès web et de 19,7% sans, sur des domaines sensibles comme le droit ou la médecine.

GPT-5.3 Instant est disponible dès maintenant pour tous, y compris en version gratuite sur iOS. GPT-5.2 Instant reste accessible jusqu'au pour les abonnés payants. Les versions Thinking et Pro seront mises à jour prochainement.

Source

Télécharger l'app gratuite ChatGPT