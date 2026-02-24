Strava ajoute 5 nouveaux sports pour l’Apple Watch (Basket, padel...)

L'application Strava vient de déployer une mise à jour très attendue par sa communauté. Fini le suivi approximatif pour certaines de vos activités favorites, la plateforme s'ouvre enfin cinq nouvelles disciplines.

Cinq nouveaux sports intégrés

Jusqu'à présent, le réseau social aux 180 millions d'utilisateurs restait très focalisé sur l'endurance, comme la course à pied ou le cyclisme. Désormais, vous pouvez suivre vos performances avec précision sur cinq nouvelles activités :

Le padel

Le basketball

Le volleyball

Le cricket

La danse

Parmi ces ajouts, le padel se démarque nettement. Avec environ 30 millions de joueurs amateurs à travers le monde, ce sport de raquette connaît une adoption massive. Strava s'adapte ainsi aux pratiques urbaines et collectives de ses membres, bien au-delà des sports individuels traditionnels.

Fini les entraînements génériques

Le principal avantage de cette nouveauté concerne la synchronisation avec nos appareils de tous les jours. Auparavant, si vous lanciez un match de basket depuis l'application Exercice de votre Apple Watch, la session remontait souvent dans Strava sous la simple étiquette « Entraînement », sans mettre en valeur les bonnes statistiques.

Ce comportement est désormais de l'histoire ancienne. Les activités importées depuis Apple Santé ou enregistrées directement via l'application watchOS de Strava afficheront la bonne icône et des données bien plus adaptées au sport pratiqué. Vous profitez d'un historique fidèle, au même titre que la cinquantaine d'autres disciplines déjà gérées par le service.

L'éditeur a par ailleurs confirmé que d'autres sports viendront enrichir le catalogue prochainement, répondant ainsi aux nombreuses requêtes de ses utilisateurs. Et vous, quelle discipline attendez-vous le plus ?



