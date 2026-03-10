YouTube renforce son arsenal contre les deepfakes. La plateforme étend son outil de détection de sosies générés par IA aux responsables politiques et aux journalistes, alors que les manipulations visuelles deviennent de plus en plus faciles à produire.

YouTube étend son outil anti-deepfakes aux politiques et journalistes

YouTube franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre les deepfakes. La plateforme annonce ce 10 mars l’extension de son outil de détection de sosies IA à un groupe pilote de responsables gouvernementaux, de candidats politiques et de journalistes. Une décision qui tombe à pic, alors que les élections de mi-mandat américaines approchent.



L’outil, baptisé AI Likeness Detection, existe depuis décembre 2024. Lancé initialement auprès d’acteurs et d’athlètes de premier plan, il a progressivement été étendu aux créateurs du YouTube Partner Program, où environ 4 millions d’inscrits l’utilisent aujourd’hui. Son fonctionnement ressemble à celui du Content ID, le système de détection de contenus protégés par le droit d’auteur : il analyse automatiquement les vidéos uploadées sur la plateforme pour repérer les visages générés ou manipulés par l’IA.



Pour accéder au nouvel outil, les participants au programme pilote devront d’abord vérifier leur identité en soumettant un selfie et une pièce d’identité officielle. Ils pourront ensuite consulter les correspondances détectées et demander le retrait des vidéos qui enfreignent les règles de la plateforme. YouTube envisage également, à terme, de permettre une prévention des uploads avant mise en ligne, voire une monétisation des usages non autorisés, sur le modèle du Content ID.



“Cette expansion concerne l’intégrité de la conversation publique”, explique Leslie Miller, vice-présidente des affaires gouvernementales de YouTube. “Les risques d’usurpation d’identité par l’IA sont particulièrement élevés pour ceux qui évoluent dans l’espace civique.”



La plateforme ne précise pas quels responsables politiques ou journalistes feront partie du programme pilote. Elle affirme toutefois vouloir rendre la technologie largement accessible à terme, et compte l’étendre à d’autres domaines comme la reconnaissance vocale ou les personnages fictifs protégés.



Un chantier d’autant plus urgent que les outils de génération vidéo rendent la création de deepfakes convaincants accessible au plus grand nombre. Le tweet ci-dessous en est un parfait exemple. Qui aurait pu deviner qu’il s’agit d’une fausse image IA sans le contexte et l'explication ?