1Password augmente ses tarifs dans le monde entier… et pas qu’un peu

1Password augmente ses tarifs dans le monde entier, avec des hausses pouvant dépasser 35 %. Cette hausse, qui prendra effet dès le prochain renouvellement d’abonnement, touche les offres Individuel et Famille, en France comme à l’international.

Le gestionnaire de mots de passe 1Password a annoncé une hausse de ses prix, effective au 27 mars 2026. Tous les abonnés ont reçu un email de notification ces derniers jours. La nouvelle s’applique à l’ensemble des marchés, France comprise, et prendra effet lors du prochain renouvellement d’abonnement.



Aux États-Unis, les tarifs passent de 35,88 $/an à 47,88 $/an pour l’offre Individuel, et de 59,88 $/an à 71,88 $/an pour l’offre Famille, soit une hausse d’environ 33 % et 20 % respectivement.



En France, les prix actuels sont de 31,80 €/an pour l’offre Individuel et de 57 €/an pour l’offre Famille. En appliquant une progression équivalente, les nouveaux tarifs devraient s’établir aux alentours de 43 € à 44 €/an (hors taxe) pour l’offre Individuel et de 70 € à 72 €/an (hors taxe) pour l’offre Famille. Les montants définitifs en euros dépendront des taxes locales et des éventuelles variations de change appliquées par 1Password.

Prix total estimé pour l'abonnement Individuel en France : environ 52 €

Prix total estimé pour l'abonnement Famille en France : environ 86 €

Pour l’instant, aucune information officielle n’a été communiquée concernant les abonnements mensuels, mais ils seront certainement concernés eux aussi.

Dans son email aux abonnés, 1Password explique que ses tarifs sont restés largement inchangés depuis de nombreuses années, malgré des investissements continus dans le produit. L’entreprise met en avant ses efforts d’innovation et les améliorations apportées à la sécurité pour justifier cette mise à jour tarifaire. Parmi les évolutions récentes : le renforcement des outils de détection de fuites de données, l’amélioration de la synchronisation multi-appareils et le lancement d’un Marketplace d’intégrations avec des services tiers comme Slack ou Microsoft Azure.

La réaction des utilisateurs est pour l’instant partagée. Si 1Password reste l’une des références du secteur, la hausse intervient dans un contexte où la concurrence propose des alternatives solides à des prix plus contenus. Sans parler des nombreux utilisateurs Apple qui pourraient pour la première fois songer à repasser sur l'offre gratuite via l'application Mots de passe.



Pour certains abonnés, la question du renouvellement mérite désormais une comparaison sérieuse avec d’autres solutions disponibles sur le marché.

