Disney+ augmente ses prix en France, voici les nouveaux tarifs !

Après Netflix et Apple TV+, c'est au tour de Disney+ d'augmenter ses prix en France. Depuis quelques heures, le célèbre service de streaming a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire avec un maintien du tarif de 8,99€/mois, un abonnement moins cher avec de la publicité et une option premium avec les avantages qui étaient (encore hier) dans l'abonnement à 8,99€/mois !

Au tour de Disney+

La rentabilité des services de streaming est compliquée, surtout quand à côté, il est indispensable d'investir massivement dans des créations originales et acheter des contenus tiers pour séduire de nouveaux abonnés. Nous avons pu observer ces dernières années des augmentations tarifaires répétitives, presque tous les grands acteurs du streaming y ont participé : Amazon, Netflix, Apple et maintenant... Disney+ qui opte pour une grille tarifaire nettement moins avantageuse.



Depuis tôt ce matin, le groupe Disney vient de modifier ses offres pour Disney+ en France, alors que le service de streaming offrait auparavant la 4K Ultra HD/HDR/Dolby Vision, 4 lectures en simultané et le Dolby Atmos pour seulement 8,99€/mois, il va falloir désormais débourser plus d'argent pour en profiter !

Des offres qui vont correspondre à tout le monde

Avec sa nouvelle grille tarifaire, Disney+ s'adresse à tout le monde, les abonnés qui ont un budget serré et qui sont prêts à regarder des publicités à chaque début de lecture ou encore les personnes qui veulent le "top du top" quitte à dépenser un peu plus.

Voici ce que donnent les nouveaux abonnements Disney+ en France :

Abonnement Standard avec publicité : 1080p Full HD, 2 lectures en simultanées

Abonnement Standard : 1080p Full HD, 2 lectures en simultanées, possibilités de télécharger des contenus pour une lecture hors connexion

Abonnement Premium : 4K Ultra HD/HDR et Dolby Vision, 4 lectures en simultanées, possibilités de télécharger des contenus pour une lecture hors connexion, prise en charge du Dolby Atmos

Hélène Etzi qui est la présidente de la Walt Disney Company France a déclaré :

Le lancement de ces 3 nouvelles offres d’abonnement constitue une évolution stratégique pour Disney+ en France. Elles permettent désormais à tous les Français de profiter d’une nouvelle offre d’abonnement, moins chère, sans aucune modification de l’offre de contenus, avec publicité à 5.99€ par mois.

Cette augmentation tarifaire pour bénéficier de la 4K/HDR/Dolby Vision, du Dolby Atmos ainsi que des 4 lectures en simultanées est une nécessité pour permettre à Disney+ de continuer à investir dans les contenus originaux et proposer de nouveaux films, séries et documentaires de façon régulière.

Est-ce que ce sera la seule augmentation tarifaire ou Disney compte adopter la même approche que Netflix en augmentant chaque année les prix ? À voir...

